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Эзотерика
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Спасенного весной в Алматинской области снежного барса выпустили на волю (видео)

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Снежный барс
Снежный барс. Иллюстративное фото: pixabay.com

В апреле в Алматинской области нашли истощенного и изможденного снежного барса. Вчера зоопарк Алматы на своей странице в Instagram сообщил, что животное выходили и отпустили на волю.

Весной найденного в горах хищника привезли в алматинский зоопарк для оказания ветеринарной помощи. После прохождения обследования, карантина, лечения и реабилитации барс возвращен в природу.

Как рассказали в зоопарке, барса выпустили на волю сотрудники областной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира, института зоологии зоопарка Алматы в Иле-Илатауском нацпарке в субботу, 15 июля.

Отмечается, что перед тем, как выпустить зверя, ветераны провели обследование, замеры и контрольное взвешивание. Выяснилось, что за время пребывания в зоопарке барс немного подрос и набрал 8 кг веса, полностью здоров и готов к выпуску в природу.

"Для того, чтобы животное не испытывало стресс, обследование и транспортировка таких животных проводится с применением медикаментозной седации (наркоза), а во время транспортировки за состоянием животного следит ветеринарный врач.

Так как снежный барс является редким видом, за всеми особями, обитающими в национальных парках внимательно следят зоологи, для этой цели на барса надели ошейник со спутниковым передатчиком для того, чтобы ученые могли наблюдать перемещения животного и следить за его дальнейшей судьбой", - пояснили в зоопарке.

На официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия указано, что, как хищник, снежный барс занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния.

Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской. К середине прошлого столетия ареал сократился за счет Сырдарьинского Каратау - одного из периферийных хребтов Западного Тянь-Шаня, относительно невысокого и легкодоступного - здесь снежный барс исчез.

Снежный барс обитает преимущественно в верхних поясах гор – альпийском, субальпийском, верхней части лесного пояса, предпочитая всюду изрезанные склоны, крутые ущелья с обилием скал и каменистых россыпей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028859-spasennogo-vesnoy-v-almatinskoy-oblasti-snezhnogo-barsa-vypustili-na-volyu-video/

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