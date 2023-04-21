Изможденного снежного барса нашел пастух в Алматинской области

Снежный барс. Фото: instagram.com/qazfwc

Снежного барса нашел пастух во время выпаса скота - хищное животное было сильно истощено, сообщается в официальном профиле комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК в Instagram.

По данным ведомства, 19 апреля в дежурную часть УП Райымбекского района Алматинской области поступило сообщение о необычной находке. Житель села Сарыбастау пас скот и увидел снежного барса.

Уточняется, что животное было ослаблено - нарушены двигательные функции задних лап.

На место событий выехали инспектора РГКП "ПО "Охотзоопром", УП Райымбекского района и инспектор природоохранной полиции.

По данному факту был составлен акт.

Вчера, 20 апреля, краснокнижное животное было передано в Алматинский зоопарк.

Как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник, снежный барс занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния.

Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской. К середине прошлого столетия ареал сократился за счет Сырдарьинского Каратау - одного из периферийных хребтов Западного Тянь-Шаня, относительно невысокого и легкодоступного - здесь снежный барс исчез.

Снежный барс обитает преимущественно в верхних поясах гор – альпийском, субальпийском, верхней части лесного пояса, предпочитая всюду изрезанные склоны, крутые ущелья с обилием скал и каменистых россыпей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017731-oslablennogo-snezhnogo-barsa-nashel-pastuh-v-almatinskoy-oblasti/