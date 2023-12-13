Число снежных барсов, обитающих в Казахстане, озвучили в Минэкологии

Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК сообщил, что в Казахстане на сегодняшний день обитает более 180 снежных барсов, 10 из них помечены спутниковыми передатчиками.

Аналитики Energyprom.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики сегодня сообщили, что с 2021 по 2022 год численность снежных барсов в Казахстане уменьшилась со 170 до 99 особей.

Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК на своем официальном сайте заявил, что данная информация не соответствует действительности.

"По подсчетам Института зоологии, количество снежных барсов в Казахстане на сегодняшний день составляет более 180 особей", – говорится в публикации.

Кроме того, в ведомстве отметили, что 10 особей снежного барса помечены спутниковыми передатчиками.

Добавим, что на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия говорится, что как хищник ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния.

Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой – из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей – Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

К середине прошлого столетия ареал сократился за счет Сырдарьинского Каратау – одного из периферийных хребтов Западного Тянь-Шаня, относительно невысокого и легкодоступного – здесь снежный барс исчез.

Снежный барс обитает преимущественно в верхних поясах гор – альпийском, субальпийском, верхней части лесного пояса, предпочитая всюду изрезанные склоны, крутые ущелья с обилием скал и каменистых россыпей.