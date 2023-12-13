Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Число снежных барсов, обитающих в Казахстане, озвучили в Минэкологии

Опубликовано:

Снежный барс
Снежный барс. Иллюстративное фото: pexels.com

Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК сообщил, что в Казахстане на сегодняшний день обитает более 180 снежных барсов, 10 из них помечены спутниковыми передатчиками.

Аналитики Energyprom.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики сегодня сообщили, что с 2021 по 2022 год численность снежных барсов в Казахстане уменьшилась со 170 до 99 особей.

Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК на своем официальном сайте заявил, что данная информация не соответствует действительности.

"По подсчетам Института зоологии, количество снежных барсов в Казахстане на сегодняшний день составляет более 180 особей", – говорится в публикации.

Кроме того, в ведомстве отметили, что 10 особей снежного барса помечены спутниковыми передатчиками.

Добавим, что на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия говорится, что как хищник ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния.

Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой – из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей – Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

К середине прошлого столетия ареал сократился за счет Сырдарьинского Каратау – одного из периферийных хребтов Западного Тянь-Шаня, относительно невысокого и легкодоступного – здесь снежный барс исчез.

Снежный барс обитает преимущественно в верхних поясах гор – альпийском, субальпийском, верхней части лесного пояса, предпочитая всюду изрезанные склоны, крутые ущелья с обилием скал и каменистых россыпей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050713-chislo-snezhnyh-barsov-obitayuschih-v-kazahstane-ozvuchili-v-minekologii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.