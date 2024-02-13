"Руку поднял - не советую сохранять семью": депутат высказалась о ситуации вокруг семьи Турлыханова

Депутат мажилиса Наталья Дементьева прокомментировала ситуацию вокруг Даулета Турлыханова, чьи сыновья и племянник оказались в центре скандалов, связанных с побоями, передает NUR.KZ.

Во время брифинга на площадке СЦК Дементьева отметила, что это - животрепещущий вопрос для нее, как для женщины и матери, однако отказалась комментировать то, "что творится у него в семье".

"У всех нас есть скелеты в шкафу. И, если говорить о семье каждого, я могу сказать - нет идеальной семьи. Если говорить о моей семье, я замужем, у меня тоже бывают сложности и недопонимания. Мы пытаемся урегулировать. Нельзя сказать, что мы не ссоримся, назовите хоть одну семью, кто бы не ссорился.

Что касается рукоприкладства – я категорически против. Если однажды руку поднял – я не советую сохранять семью. Что касается конфликтов, я не берусь обсуждать – мы не видели по камерам, что и как было.

Но я против рукоприкладства. По конфликтам в семье нужно разбираться индивидуально и детально. Высказывания моих коллег радикального характера я не поддерживаю", - сообщила депутат.

Напомним, в феврале прошлого года младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В начале октября суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына депутата Даулета Турлыханова на 1 725 000 тенге. Также в пользу пострадавших взыскана моральная компенсация в размере 1 млн тенге.

В октябре прошлого года в похожую ситуацию попал племянник Турлыханова, Рахат. Его обвинили в избиении жены, но суд Алматы прекратил производство - об этом попросила его супруга. В рамках заседания артист также признал вину и согласился на примирение.

Вновь перед судом Турлыханов предстал позднее. В его отношении было заведено дело по части 1-1 статьи 73-2 КоАП - "нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях". На этот раз ему вынесли предупреждение.

А апелляционная инстанция осудила певца на 10 суток ареста.