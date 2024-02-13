"Руку поднял - не советую сохранять семью": депутат высказалась о ситуации вокруг семьи Турлыханова
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Депутат мажилиса Наталья Дементьева прокомментировала ситуацию вокруг Даулета Турлыханова, чьи сыновья и племянник оказались в центре скандалов, связанных с побоями, передает NUR.KZ.
Во время брифинга на площадке СЦК Дементьева отметила, что это - животрепещущий вопрос для нее, как для женщины и матери, однако отказалась комментировать то, "что творится у него в семье".
"У всех нас есть скелеты в шкафу. И, если говорить о семье каждого, я могу сказать - нет идеальной семьи. Если говорить о моей семье, я замужем, у меня тоже бывают сложности и недопонимания. Мы пытаемся урегулировать. Нельзя сказать, что мы не ссоримся, назовите хоть одну семью, кто бы не ссорился.
Что касается рукоприкладства – я категорически против. Если однажды руку поднял – я не советую сохранять семью. Что касается конфликтов, я не берусь обсуждать – мы не видели по камерам, что и как было.
Но я против рукоприкладства. По конфликтам в семье нужно разбираться индивидуально и детально. Высказывания моих коллег радикального характера я не поддерживаю", - сообщила депутат.
Напомним, в феврале прошлого года младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.
В начале октября суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына депутата Даулета Турлыханова на 1 725 000 тенге. Также в пользу пострадавших взыскана моральная компенсация в размере 1 млн тенге.
В октябре прошлого года в похожую ситуацию попал племянник Турлыханова, Рахат. Его обвинили в избиении жены, но суд Алматы прекратил производство - об этом попросила его супруга. В рамках заседания артист также признал вину и согласился на примирение.
Вновь перед судом Турлыханов предстал позднее. В его отношении было заведено дело по части 1-1 статьи 73-2 КоАП - "нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях". На этот раз ему вынесли предупреждение.
А апелляционная инстанция осудила певца на 10 суток ареста.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060717-ruku-podnyal-ne-sovetuyu-sohranyat-semyu-deputat-vyskazalas-o-situatsii-vokrug-semi-turlyhanova/