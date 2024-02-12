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Снегопады и до 9 градусов тепла: какой будет погода в Алматы на этой неделе

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Самокат под снегом на улице
Самокат на улице. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - горожан предупреждают о снегопаде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

12 февраля в Алматы обещают осадки в виде снега. Температура в среднем составит минус 2 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 4 градусов, но ночью температура опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

13 февраля опять обещают снегопад. Температура составит около 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 1 градус, а минимальная – минус 4 градуса. Скорость ветра составит до 2,4 м/с.

14 февраля будет облачно. Средняя температура – плюс 2 градуса. Днем температура поднимется до плюс 4 градусов, а ночью опустится до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 1,4 м/с.

15 февраля в Алматы синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,1 м/с.

16 февраля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 7 градусов, а ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

17 февраля обещают снег. Температура в среднем остановится на отметке минус 4 градуса. Максимальная температура составит плюс 2 градуса, минимальная – минус 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,3 м/с.

18 февраля, по прогнозам синоптиков, будет снегопад. Средняя температура составит минус 6 градусов. Воздух может прогреться и до минус 3 градусов, но ночью похолодает до минус 9 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060379-snegopady-i-do-9-gradusov-tepla-kakoy-budet-pogoda-v-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снегопады и до 9 градусов тепла: какой будет погода в Алматы на этой неделе
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