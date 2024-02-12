Спасатели Алматы обратились к горожанам и гостям города

Департамента по ЧС Алматы обратился к пешеходам и водителям - спасатели призывают горожан быть внимательнее и осторожнее, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В департаменте отметили, что в понедельник, 12 февраля, в южной столице объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и тумана. В связи с этим автовладельцев и пешеходов призвали быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Чтобы уменьшить вероятность падения, спасатели советуют соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезду на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Отметим, уже несколько дней в Казахстане сохраняются неблагоприятные погодные условия. Из-за бушующей непогоды на автодорогах страны складывается непростая ситуация. Так, местами выставлены блокпосты, ограничено движение, на некоторых участках возникают заторы.

Ранее мы сообщали, в каких еще регионах Казахстана сегодня объявлено штормовое предупреждение.