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Спасатели Алматы обратились к горожанам и гостям города

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Мужчина поскользнулся на льду
Гололед. Иллюстративное фото: Aitor Diago/Getty Images

Департамента по ЧС Алматы обратился к пешеходам и водителям - спасатели призывают горожан быть внимательнее и осторожнее, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В департаменте отметили, что в понедельник, 12 февраля, в южной столице объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и тумана. В связи с этим автовладельцев и пешеходов призвали быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Чтобы уменьшить вероятность падения, спасатели советуют соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  • помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезду на пешеходов;
  • переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
  • будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);
  • всегда смотрите перед собой под ноги;
  • следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;
  • не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
  • помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Отметим, уже несколько дней в Казахстане сохраняются неблагоприятные погодные условия. Из-за бушующей непогоды на автодорогах страны складывается непростая ситуация. Так, местами выставлены блокпосты, ограничено движение, на некоторых участках возникают заторы.

Ранее мы сообщали, в каких еще регионах Казахстана сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060376-spasateli-almaty-obratilis-k-gorozhanam-i-gostyam-goroda/

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