Почти половина февральской нормы снега выпадет в Алматы

В понедельник, 12 февраля, в Алматы ожидается выпадение сильного снега высотой до 20 см, что составит порядка 40% от среднемесячной нормы осадков в феврале, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы, коммунальные службы города приведены в полную готовность. Завершены работы по вывозу снега с улично-дорожной сети. Всего за зимний период вывезено 226 тыс. м3 снега.

Снегопад. Фото: Акимат Алматы

С утра 12 февраля планируется усиленный выход спецтехники в количестве до 600 единиц и 1220 дорожных рабочих.

"В целях предупреждения гололедных явлений, до начала выпадения снега планируется превентивная обработка основных магистральных улиц жидким противогололедным реагентом.

На местах дислокаций до начала снегопада будет организовано дежурство 172 пескоразбрасывателей, которые произведут посыпку территории города. Будут организованы 15 колонн для сгребания снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции", - сообщили в управлении.

Снегопад. Фото: акимат Алматы

Для очистки тротуаров, мест общего пользования, заездов к социально значимым объектам будут привлечены 176 ед. малогабаритной тротуароуборочной техники.

В акиматах районов будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Казахстане в ближайшие три дня – с 10 по 12 февраля – ожидается понижение температуры до -28 градусов.

По данным синоптиков, скандинавский циклон постепенно будет смещаться за пределы республики, но на большей части Казахстана сохраняется осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления.

При этом в Астане сегодня снегопад и сильный ветер со средней скоростью до 15 метров в секунду. Столичные полицейские обратились к жителям города с предупреждением не подвергать себя необоснованному риску, выезжая в дальнюю дорогу в буран.