"Приоритет общественному транспорту": светофоры будут работать по-новому в Алматы

Больше полос для общественного транспорта и новые велодорожки появятся в Алматы - о нововведениях на дорогах рассказал глава управления городской мобильности Сагындык Телибаев, передает NUR.KZ.

Как отметили в акимате города, в Алматы есть три основных вопроса в сфере городского транспорта, которые требуется решить в перспективе ближайших лет: оптимизировать маршруты, создать полноценную инфраструктуру для автобусов и троллейбусов, а также обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в часы пик.

По словам Телибаева, казахстанские нормативы требуют наличия шести полос для создания выделенных полос для общественного транспорта, что не всегда возможно на узких улицах города.

"Мы разрабатываем специальные техусловия для Алматы, хотим учесть и эти вопросы, кроме того, предлагаем уменьшить ширину одной полосы. Сейчас ее ширина - 3,5 метра для машин, 4 метра - для общественного транспорта. Во многих странах размер полос - 2,7 и 3,1 метра соответственно. Планируется предусмотреть эти же параметры для нашего города. И тогда появится возможность менять разметку, останутся свободные участки на проезжей части, на которых мы будем оборудовать полосы для общественного транспорта и велодорожки", - рассказал глава ведомства.

Он также отметил, что особое внимание уделяется проекту Быстрого Транзита (БРТ) по проспекту Райымбека.

По его информации, планируется отдать две полосы (по одной с каждой стороны проезжей части) полностью общественному транспорту, установить специальные светофоры и регулируемые пешеходные переходы для обеспечения приоритета автобусов.

В ведомстве подчеркнули, что строительно-монтажные работы намечены на второе полугодие следующего года.

Еще Телибаев отметил, что в Алматы по-новому заработают светофоры.

"Мы настроим светофорные объекты так, чтобы дать приоритет общественному транспорту. Для удобства пассажиров оборудуем регулируемые пешеходные переходы. Поставим на линию автобусы определенной длины. Это полностью преобразит пешие зоны, тротуары, появятся новые остановки. Где есть сужение дороги, БРТ будет проходить посередине проезжей части, а потом - плавно переходить на краевые полосы. Во втором полугодии 2024 года мы планируем начать строительно-монтажные работы", - рассказал он.

Отметим, не так давно новая выделенная велосипедная полоса появилась в южной столице на улице Манаса - таким образом были соединены между собой существующие велосипедные полосы, расположенные по улицам Шевченко и Сатпаева.

Согласно ПДД РК, велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть дороги, предназначенная для движения велосипедов и обозначенная соответствующим знаком. Велосипедная дорожка конструктивно отделяется от других дорог или от других элементов одной и той же дороги.

А велосипедная полоса движения - полоса проезжей части дороги, предназначенная для движения велосипедов. Велосипедная полоса движения отделяется от остальной проезжей части с помощью продольной дорожной разметки и специальных знаков.