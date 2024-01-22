Проблемы общественного транспорта Алматы назвали в акимате

В акимате Алматы рассказали, как будет развиваться общественный транспорт. Сегодня журналистам представили мастер-план транспортного каркаса Алматы до 2030 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В Алматы вернется трамвай - однако теперь он будет работать в виде ЛРТ. В этом году будет разработано ТЭО (технико-экономическое обоснование) проекта.

БРТ по проспекту Райымбека будет пролегать в комбинированном варианте: в некоторых местах он пройдет по крайней левой полосе, на других - по крайней правой. Также будут участки, где остановки будут размещены по центру дороги.

Остановки будут находиться в районе светофорных объектов для безопасности пешеходов.

Затруднение движения по Райымбека образовывают "бутылочные горлышки" (сужения дороги - прим. ред.), говорят в акимате. Будет разработан единый профиль, который значительно сократит их.

Также в этом году по Райымбека будет запущена автоматизированная система светофоров для более эффективной работы БРТ.

Что касается линии БРТ на улице Желтоксан, которая пройдет от Тимирязева до Райымбека, - там линии пройдут по крайним полосам дороги: с левой и правой стороны.

В этом году дополнительно будут закуплены 100 новых троллейбусов. Те, что будут выходить из строя, будут выводиться из эксплуатации. Также будут закуплены 100 электрических автобусов.

На сегодня также разрабатывается тарифное меню для внедрения бесплатной пересадки в рамках одной поездки.

С введением нового транспортного каркаса планируется увеличить количество поездок на 64%, до 2,3 млн в сутки. Как отмечают разработчики, основными вызовами являются высокая доля личного транспорта; низкая удовлетворенность населения надежностью и комфортом ОТ, низкий охват остановками скоростного транспорта.

Также в проекте говорится о необходимости увеличения подвижного состава.

На данный момент доля пользования общественным транспортом составляет порядка 50%, а интервал ожидания более 50% общественного транспорта - 10 минут.

Главной проблемой называют перегруженность и длительное ожидание.

Проектом запланировано создание 42 коридоров, которые свяжут город общественным транспортом, с охватом жителей 75%.

Увеличится количество подвижного состава с 2,5 тыс. до 3,9 тыс. единиц.

Охват остановками составит 100% населения. Время на пересадку составит 2-8 минут. Планируется соблюдение расписания до 90-100%, такой же процент ожидает транспорт в плане экологичности.

Создание транспортного каркаса начнется уже в этом году.

Общий объем инвестиций для реализации проекта до 2030 года составляет порядка 2,8 триллиона тенге без учета потенциальной инфляции.

Отметим, согласно информации Института транспорта и политики развития (ITDP), Bus Rapid Transit (BRT/БРТ) - это высококачественная система автобусных перевозок, обеспечивающая быстрые, комфортные и экономически эффективные услуги на уровне метрополитена. Такой эффект достигается за счет выделенных полос движения, автобусных полос и знаковых станций, обычно расположенных по центру дороги.

Напомним, что в декабре 2023 года о нововведениях на дорогах рассказал глава управления городской мобильности Сагындык Телибаев.

Подчеркивалось, что в Алматы есть три основных вопроса в сфере городского транспорта, которые требуется решить в перспективе ближайших лет: оптимизировать маршруты, создать полноценную инфраструктуру для автобусов и троллейбусов, а также обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в часы пик.

Он также отметил, что особое внимание сейчас уделяется проекту БРТ по проспекту Райымбека.

Позже аким Алматы Ерболат Досаев озвучил даты введения БРТ на проспекте Райымбека - со слов градоначальника, соответствующая линия появится в 2024 году и протянется она от улицы Ахрименко до улицы Пушкина.

Однако новость о строительстве новой линии БРТ вызвала споры среди алматинцев - многие считают, что из-за нее будет больше пробок.