"Пробок будет больше": новость о строительстве новой линии BRT вызвала споры среди алматинцев

Этим летом в Алматы планируют начать строительство новой линии для скоростных автобусов, однако некоторые жители считают, что новые линии спровоцируют еще больше пробок, передает 24KZ.

Общая протяженность линии для скоростных автобусов или Bus rapid transit (BRT) по проспекту Райымбека составит 17 километров.

Проект намерены реализовать в два этапа. Первый начнут в этом году - 9 километров от улицы Ахрименко до Пушкина. Полностью проект планируют завершить до 2026 года.

Эксперты считают, что проект увеличит скорость движения общественного транспорта на 70% и уменьшит заторы.

"Проспект Райымбека был выбран, потому что это одна из магистралей города. Это связь между западной и восточной границей. Один из самых больших пассажиропотоков общественного транспорта проходит именно по коридору Райымбека. Там несколько десятков маршрутов и почти 100 тысяч пассажиров ежедневно пользуются этим транспортным коридором", - объяснил руководитель проектного офиса по развитию транспорта Алматы Артур Шахбазян.

Впервые сеть BRT появилась в Алматы еще в 2017 году на улице Мустафина.

Со строительством скоростных выделенных полос на проспекте Райымбека горожане будут на 30% быстрее добираться до места назначения. И это единственный способ решения проблемы пробок, считают специалисты.

"Отдавать приоритет общественному транспорту – это общемировой тренд. Раньше у нас там строили развязки, расширяли улицы бесконечно. Но как мы видим, это ни к чему хорошему не привело. Несмотря на наличие всех развязок, возьмем ту же аль-Фараби – Саина, где нет ни одного светофора, ни одного пешеходного перехода, эти улицы все равно утопают в пробках", - объясняет эксперт Диас Маратулы.

Между тем новость о строительстве BRT по проспекту Райымбека, как передает телеканал, вызвала споры среди алматинцев. Большинство считает, что это спровоцирует новые заторы.

"Я считаю, что пробок еще больше будет. Учитывая, как это случилось с Тимирязева. Это очень удобно пассажирам общественного транспорта, но совсем неудобно для водителей автомобилей", - поделилась горожанка.

"Я думаю, что сравнивать улицу Тимирязева и проспект Райымбека не совсем корректно. На этой улице в основном ездит только молодежь – студенты и школьники. Нам удобно, мы не жалуемся. Но каково будет алматинцам, которые ездят по Райымбека, я не знаю. Зная, какой там трафик, пробок, думаю, не избежать", - считает другой житель мегаполиса.

Строительство линии BRT подразумевает под собой еще и реконструкцию остановок и пешеходных дорожек. Эксперты отмечают, что это все положительно отразится и на работе бизнес-объектов вдоль данной улицы.