Установку в Алматинской области остановки за 20 млн тенге там, где не ездят автобусы, объяснили в акимате

Информацию об установке в Алматинской области автобусной остановки за 20 млн тенге на дороге, где не ездит общественный транспорт, прокомментировали в пресс-службе акимата, передает NUR.KZ.

Telegram-канал Egov.press опубликовал информацию о том, что в Илийском районе Алматинской области установлена автобусная остановка за 20 млн тенге на дороге, где не курсирует общественный транспорт.

В комментариях к публикации акимат Энергетического сельского округа сообщает, что ими рассматривается вопрос о введении автобусного маршрута к данной остановке.

"В 2021 году на пересечении улиц Батталханова и Титова в селе Отеген батыр был построен остановочный комплекс, который является основной ведущей в город Алматы. Ранее была договоренность с мобильным Управлением города Алматы по активизации автобусного маршрута по основным улицам села. Создан областной муниципальный автобусный парк, который обеспечивает межобластные и межрайонные пассажирские перевозки. В настоящее время рассматривается вопрос о введении автобусного маршрута к данной остановке и по другим направлениям", – пояснили в ведомстве.

Напомним, в декабре в Наурызбайском районе Алматы установили новый тип остановки. Одним из ее главных преимуществ назвали вместимость.

А на этой неделе в Сети появилось видео c еще одним "кладбищем автобусов" недалеко от Алматы. Экс-сотрудник "Алматыэлектротранс" заявил, что некоторые из них были приобретены только в 2021 году.

Представители ТОО "Алматыэлектротранс" сообщили, что для улучшения качества воздуха в городе Алматы администрацией был принят план, где одной из мер является переход с дизельных автобусов на газовые и электрические.

Между тем первое "Кладбище автобусов" под Алматы общественники обнаружили еще в конце 2021 года. Тогда сообщалось, что автобусы ЛиАЗ российского производства будут отремонтированы. Их обещали привести в порядок и вывести на линию.

В августе 2023 года руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев заявил, что автобусы 2010-2013 годов выпуска, из-за большого износа восстановлению не подлежат.

Также о "кладбище" в декабре высказывался аким Алматы Ерболат Досаев.