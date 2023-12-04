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"Для людей": автобусную остановку нового типа установили в Алматы

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Новая остановка в Алматы
Новая остановка. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Новый тип остановки установили в Наурызбайском районе Алматы. Одним из ее главных преимуществ назвали вместимость, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Перед Городской клинической больницей №7 в Наурызбайском районе Алматы установили новый остановочный комплекс.

По информации акимата, сделана она из качественных материалов – крыша покрыта алюминиевым настилом, а металлический каркас обшит деревом. Все деревянные элементы обработаны огнеупорными, водонепроницаемыми и водоотталкивающими спецсредствами. Еще на остановке есть скамейка длиной 18 метров.

"О такой остановке можно с уверенностью заявить: "сделано для людей". То есть не просто какой-то стандартный проект, а учтены нужды граждан. В любую погоду здесь может комфортно расположиться большое количество людей", – сказал урбанист Дидар Шажалиев.

Отмечается, что в Наурызбайском районе насчитывается 139 остановочных павильонов. В следующем году планируется установка еще шести. Помимо этого будет произведен мелкосрочный ремонт всех остановок: на них появятся таблички с названием, по необходимости обновят урны.

В октябре мы писали, что схему движения трех маршрутов в Астане немного изменили – одну из остановок в направлении проспекта Кошкарбаева перенесли на другое место.

В ноябре житель Астаны выбил ногой стеклянную стену автобусной остановки – это снял на видео его знакомый, а потом выложил в соцсети. Обоих вскоре задержали.

В прошлом году аким Алматы Ерболат Досаев пообещал, что все остановки в городе будут стандартизированы. В них установят названия пунктов, схемы маршрутов и так далее.

Также добавим, что в южной столице с августа этого года подорожал проезд в автобусах – если раньше его стоимость составляла 80 тенге при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи, транспортной карты или мобильного приложения, то теперь в таком случае она составляет 100 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048969-dlya-lyudey-avtobusnuyu-ostanovku-novogo-tipa-ustanovili-v-almaty/

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