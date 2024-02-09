В элитных районах Алматы жаловались на дефицит воды: как будут решать проблему, объяснил аким

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Медеуского района рассказал, как власти города планируют решить вопрос с дефицитом воды, передает корреспондент NUR.KZ.

Досаев отметил, что прошлым летом из-за аномальной жары выявились проблемы по обеспечению водой жителей верхней части Медеуского района. В июле 2023 года мутность воды превысила норму в 50 раз, а дефицит воды составил 20 тыс. м3/сутки.

Для устранения дефицита в рамках ЧС начато строительство резервной схемы водоснабжения мощностью 32 тыс. кубометров/сутки. Завершить строительство планируют уже в июне этого года.

Основными источниками воды будут Талгарские месторождения подземных вод и бурение шести новых скважин с увеличением мощности насосных станций на 60%, сообщил градоначальник Алматы.

"В связи с увеличением населения в микрорайоне Думан пропускная способность действующих резервуаров не покрывает необходимую потребность питьевой воды. В летний период ощущается дефицит в потреблении 2,2 тыс. кубометров в сутки.

Для решения данной проблемы в текущем году начнем реконструкцию двух резервуаров воды, магистрального водопровода и двух насосных станций", – пообещал Досаев.

По его словам, в этом году также начнется строительство 145,7 км распределительных сетей в микрорайонах Музтау, Каменское плато, Аскартау, Малая станица, Атырау и Сулусай. Завершить работы по строительству сетей планируется в 2025 году.

А в третьем квартале этого года акимат планирует завершить проектирование почти 52 километров распределительных сетей в микрорайонах Горный Гигант, Алатау и Юбилейный.

Сейчас уже построены 7 резервуаров на 7,3 тыс. м3 воды и 6 скважин производительностью 15,7 тыс. м3 воды в сутки. Они будут обеспечивать водой жителей микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Музтау и Юбилейный. Запустить объекты планируют уже в следующем месяце.

"В 2024 году будет завершено строительство 65,7 км сетей в микрорайонах Кенсай, Кольсай, Компот и Думан", – резюмировал аким Алматы.

Ситуация с водоснабжением в Алматы

Напомним, в прошлом году Касым-Жомарт Токаев раскритиковал частые отключения воды в Алматы. По его словам, особую обеспокоенность вызывают участившиеся селевые выбросы и повышение мутности воды в реках. По этой причине в конце июля коммунальные службы были вынуждены ограничить подачу питьевой воды в верхней части города.

Без воды тогда остались 50 многоквартирных и более 4 тысяч частных жилых домов Медеуского района. Данная ситуация вызвала справедливое недовольство жителей.

В июле 2023 года из-за осадков в горах в Алматы временно ограничили подачу воды в южную часть Медеуского района. В акимате пояснили, что в связи с осадками на источниках водоснабжения исходная вода стала более мутной, из-за чего был приостановлен водозабор.

Позже в ДЧС рассказали, что из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдалось активное таяние ледников. Наряду с этим в акимате заявили, что приняли временные меры по обеспечению жителей доступом к воде – было увеличено количество водовозов, установлены биотуалеты.

Также власти говорили, что ситуация с ограниченным водоснабжением не была техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями.

Водоснабжение Медеуского района Алматы полностью восстановили только в следующем месяце, 3 августа.

Добавим, что во время своей последней рабочей поездки в Алматы глава государства проверил строительство объектов водоснабжения в южной столице.