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Аэропорт Астаны сообщил о задержках и отмене ряда рейсов из-за непогоды

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Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Фото: instagram.com/nqz_airport

Из-за сильного ветра аэропорт Астаны отменил 15 рейсов из 72. Также сообщается, что часть рейсов задерживается, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как рассказали в пресс-службе столичного аэропорта, на территории аэродрома наблюдается сильный ветер со скоростью 19 м/с и порывами до 23 м/с.

"Погодные условия могут создавать сложности при взлете и посадке самолетов, поэтому авиакомпании принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Из запланированных 72 рейсов 7 рейсов на вылет, а также 8 рейсов на прилет были отменены. Кроме того, на вылет задерживаются 6 рейсов, а на прилет – 12 рейсов. Эти задержки и отмены связаны с неблагоприятными метеоусловиями и принимаемыми мерами по обеспечению безопасности полетов", – гласит сообщение аэропорта в Telegram.

Пассажирам рекомендуют связаться с авиакомпаниями для получения актуальной информации о статусе своих рейсов и возможных изменений в расписании. При этом работы по очистке аэродрома от снега идут непрерывно – в них задействованы 23 единицы спецтехники.

Также информацию о рейсах можно получить на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по телефону 8 (7172) 702 999.

Отметим, сегодня в Астане наблюдается снегопад. Согласно прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до -1 градуса, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 13,7 м/с.

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Добавим, по данным на сайте РГП "Казгидромет", завтра днем в столице также ожидается снегопад. Температура в это время будет равна 0...+2 градусам. Скорость ветра ожидается до 9-14 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

Тем временем в ближайшие несколько дней по Казахстану сохранится непогода. В северных регионах прогнозируются сильный снег, метели. При этом в отдельные дни ожидается кратковременное потепление, которое резко сменится холодами.

Вчера столичный ДЧС обратился к астанчанам в связи с объявленным штормовым предупреждением. По их данным, до 9 февраля на территории города ожидаются метель, гололед. 8-9 февраля скорость ветра временами будет достигать 23-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059908-aeroport-astany-soobschil-o-zaderzhkah-i-otmene-ryada-reysov-iz-za-nepogody/

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