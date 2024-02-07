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"Будьте бдительны": В ДЧС обратились к астанчанам в связи с непогодой

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Машина едет в буран
Метель. Иллюстративное фото: Feifei Cui-Paoluzzo/ Getty Images

В связи с объявленным штормовым предупреждением ДЧС Астаны обратился к жителям мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным департамента, с 7 по 9 февраля на территории Астан ожидаются метель, гололед. 8-9 февраля скорость ветра временами будет достигать 23-28 м/с.

"В связи с объявленным штормовым предупреждением, Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны рекомендует жителям и гостям столицы прислушиваться к рекомендациям специалистов, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра, в период штормовых ветров:

  • проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах;
  • обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь;
  • при скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар;
  • также, рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.

Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется укрыться в надежном помещении.

"Если вы в здании - лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. Старайтесь не выходить в одиночку", - отмечается в сообщении.

В случае, если сильный ветер и метель застали в дороге, рекомендуется:

  • двигаться только по большим дорогам и шоссе;
  • при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости

В случае неисправности или при очень плохой видимости:

  • остановитесь на обочине дороги;
  • подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

Чтобы уменьшить вероятность падения, спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  • подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;
  • будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;
  • старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;
  • руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах - это увеличивает вероятность падения;
  • пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения;
  • смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места.

"Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112", - отмечается в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059742-budte-bditelny-v-dchs-obratilis-k-astanchanam-v-svyazi-s-nepogodoy/

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