"Будьте бдительны": В ДЧС обратились к астанчанам в связи с непогодой

В связи с объявленным штормовым предупреждением ДЧС Астаны обратился к жителям мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным департамента, с 7 по 9 февраля на территории Астан ожидаются метель, гололед. 8-9 февраля скорость ветра временами будет достигать 23-28 м/с.

"В связи с объявленным штормовым предупреждением, Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны рекомендует жителям и гостям столицы прислушиваться к рекомендациям специалистов, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра, в период штормовых ветров:

проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах;

обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь;

при скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар;

также, рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.

Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется укрыться в надежном помещении.

"Если вы в здании - лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. Старайтесь не выходить в одиночку", - отмечается в сообщении.

В случае, если сильный ветер и метель застали в дороге, рекомендуется:

двигаться только по большим дорогам и шоссе;

при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости

В случае неисправности или при очень плохой видимости:

остановитесь на обочине дороги;

подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

Чтобы уменьшить вероятность падения, спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах - это увеличивает вероятность падения;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения;

смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места.

"Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112", - отмечается в сообщении.