Машины злостных нарушителей с миллионными штрафами показала полиция Астаны (видео)

Водителей, имеющих многомиллионные штрафы, задержали в Астане. Сумма штрафов некоторых злостных нарушителей доходит до 35 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Выявляют должников полицейские совместно с региональной палатой частных судебных исполнителей в рамках оперативно-профилактические мероприятия "Борышкер" и "Безопасная дорога".

Отмечается, что в работе участвуют сотрудники спецбатальона полка патрульной полиции, которые выявляют таких злостных должников посредством автоматизированной системы "Қорғау".

"Так, полицейскими остановлен автомобиль Hyundai Sonata, водитель, которой имеет арест на сумму 15 млн тенге. Второй - владелец автомобиля Volkswagen Passat, на которого наложен арест на сумму более 35 млн тенге.

Водителя автомашины "BMW Х5" привлекли к ответственности за не заключение договора обязательного страхования. Кроме того, задолженность по административным нарушениям составила около 2 млн тенге", - сообщила пресс-служба столичной полиции в Instagram.

Всего, по данным полиции, в рейдовых мероприятиях сейчас задействовано 156 маршрутов, использующих систему "Қорғау". И за два дня проведения рейдов уведомлены около 100 водителей, имеющих задолженности по административным штрафам.

Ранее мы писали о том, что жителя Шымкента, у которого выявили долг в 27 миллионов тенге, временно лишили автомобиля. Нарушителя вычислили при помощи специальной системы.

В декабре прошлого года у другого жителя Шымкента забрали Lexus из-за задолженности по исполнительным производствам в размере 176 млн тенге. Позже полицейские в Туркестанской области остановили водителя, за которым числился долг в 4 млн тенге.

В еще одном случае стражам порядка помогла система "Коргау" - она выявила водителя в Туркестане, который накопил штрафы на 27 млн тенге.

В начале января сообщалось, что полицейские Туркестанской области за два предыдущих месяца выявили 13 автомобилей с долгами на сумму более 95 млн тенге. Все эти машины водворили на спецстоянку.