Казахстанцы остались без своих машин из-за долгов на 95 млн тенге

Полицейские Туркестанской области за два месяца выявили 13 автомобилей с долгами на сумму более 95 млн тенге. Машины водворили на спецстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, выявить машины должников стражам порядка помогла система "Коргау" — в режиме реального времени она может отследить разыскиваемый автомобиль по ориентировкам. Во всех случаях транспорт искали на основании постановлений, поступивших от частных судебных исполнителей.

За два месяца на штрафную стоянку водворили 13 транспортных средств из-за долгов их владельцев на сумму более 95 млн тенге.

Напомним, ранее стражи порядка искали Toyota, хозяин которой задолжал 27 млн 621 тысячу тенге. Машину остановили на одной из улиц Туркестана и водворили на спецстоянку.

Также в Туркестанской области патрульные с помощью программы "Коргау" на одной из улиц села Тамерлан остановили Volkswagen Polo. При проверке выяснилось, что у водителя имеется задолженность по штрафам на сумму свыше 4 млн тенге.

Lexus забрали и у жителя Шымкента. Причиной стала задолженность по исполнительным производствам в размере 176 млн тенге.

Кроме того, в Туркестанской области задержали мужчину, который более 70 раз нарушил правила дорожного движения. Сумма штрафа составила свыше миллиона тенге.