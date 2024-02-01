Водителя с долгом в 27 млн тенге "поймали" на дороге в Шымкенте

Жителя Шымкента, у которого выявили долг в 27 миллионов тенге, временно лишили автомобиля. Нарушителя вычислили при помощи специальной системы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Жителя Шымкента, который уклонялся от уплаты крупного долга, выявили при помощи системы "Коргау".

"В минувший понедельник программа выдала информацию о движущемся по проспекту Тауке хана должнике. За автовладельцем числилась задолженность в размере 27 миллионов тенге", – говорится в новостном Telegram-канале МВД Polisia.kz.

В итоге автомобиль шымкентца водворили на штрафстоянку, самому горожанину сделали предупреждение о необходимости оплатить задолженность.

Отмечается, что приложение "Коргау" может информировать полицейских об автомобилях с подложными номерами, без страховки, находящихся в розыске, с неоплаченными штрафами. Программа также позволяет работать с "группой риска", то есть выявляет водителей, представляющих угрозу частым нарушением ПДД.

В декабре прошлого года у другого жителя Шымкента забрали Lexus из-за задолженности по исполнительным производствам в размере 176 млн тенге. Позже полицейские в Туркестанской области остановили водителя, за которым числился долг в 4 млн тенге.

В еще одном случае стражам порядка помогла система "Коргау" – она выявила водителя в Туркестане, который накопил штрафы на 27 млн тенге.

В начале января сообщалось, что полицейские Туркестанской области за два предыдущих месяца выявили 13 автомобилей с долгами на сумму более 95 млн тенге. Все эти машины водворили на спецстоянку.