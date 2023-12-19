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Казахстанец накопил более 4 млн тенге штрафов

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Полицейские задержали Volkswagen Polo
Задержанный автомобиль. Фото: polisia.kz

Полицейские Туркестанской области остановили автомобиль Volkswagen Polo. У его водителя накопилась задолженность по штрафам на сумму свыше 4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, сотрудники патрульной полиции МПС Ордабасинского РОП с помощью программы "Коргау – Опасный водитель" на одной из улиц села Тамерлан остановили автомобиль Volkswagen Polo.

При проверке выяснилось, что у водителя имеется неоплаченная задолженность по ранее наложенным административным штрафам на сумму свыше 4 млн тенге.

В результате стражи порядка водворили автотранспорт на стоянку и приняли соответствующие меры, а также разъяснили автовладельцу о необходимости своевременной оплаты задолженности.

На прошлой неделе алматинские полицейские водворили на штрафстоянку автомобиль Mercedes-Benz G-класса, за которым числятся штрафы более чем на миллион тенге. По данным МВД, правоохранители выявили автомобиль в общем потоке транспортных средств также посредством автоматизированной системы "Коргау – Опасный водитель".

Ранее полиция Туркестанской области задержала мужчину, который более 70 раз нарушил правила дорожного движения. Сумма штрафов составила свыше 1,2 миллиона тенге. Автомобиль Honda с армянскими номерами водворили на штрафстоянку.

В Таразе стражи порядка задержали нарушителя ПДД. По данным полиции, водитель установил на авто подложный государственный регистрационный номерной знак и, чувствуя свою безнаказанность, ежедневно нарушал правила дорожного движения. Всего у него накопился 101 неоплаченный штраф на общую сумму более 900 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051437-bolee-4-mln-tenge-shtrafov-nakopil-voditel-v-turkestanskoy-oblasti/

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