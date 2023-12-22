Авто забрали у туркестанца из-за долга в 27 млн тенге

Штрафы на 27 млн тенге накопились у водителя из Туркестана. Его авто забрали на штрафстоянку. Найти должника помогла программа "Коргау", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, инспекторы батальона патрульной полиции УП Туркестана совместно с судебными исполнителями продолжают рейды.

Сотрудникам патрульной полиции через программу "Коргау" поступил сигнал о 47-летнем водителе легкового автомобиля.

Было установлено, что владелец Toyota Camry 55, житель Туркестана, накопил задолженность в размере 27 млн тенге. Автомобиль водворили на штрафстоянку.

Стражи порядка разъяснили водителю необходимость своевременного погашения задолженности и наложенных административных штрафов.

Три дня назад сотрудники патрульной полиции в Туркестанской области с помощью программы "Коргау" на одной из улиц села Тамерлан остановили автомобиль Volkswagen Polo. При проверке выяснилось, что у водителя имеется неоплаченная задолженность по штрафам на сумму свыше 4 млн тенге.

Также ранее Lexus забрали у шымкентца и отправили его на штрафстоянку из-за задолженности по исполнительным производствам в размере 176 млн тенге. Через программу "Коргау" полицейские Шымкента получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами. Мужчину предупредили о необходимости погашения задолженности, а автомобиль отправили на штрафную стоянку.

А в середине декабря полицейские Алматы водворили на штрафстоянку автомобиль Mercedes-Benz G-класса. За водителем черного "Гелендвагена" числились штрафы более чем на миллион тенге. По данным МВД, правоохранители выявили автомобиль в общем потоке транспортных средств также посредством автоматизированной системы "Коргау".