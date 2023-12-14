Lexus забрали у шымкентца из-за долга в 176 млн тенге

Lexus забрали у шымкентца и отправили его на штрафстоянку из-за задолженности по исполнительным производствам в размере 176 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, через программу "Коргау" инспекторы ЦОУ ДП Шымкента получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами.

За владельцем Lexus числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 176 млн тенге.

Для задержания транспорта, двигавшегося по улице Жибек жолы, выехали патрульные. Мужчину предупредили о необходимости погашения задолженности, а автомобиль водворили на штрафную стоянку.

Напомним, ранее при проведения рейда в Павлодаре полицейскими был остановлен 29-летний водитель, накопивший множество неоплаченных штрафов - сумма составила 11 млн тенге.

В Астане на спецстоянку был отправлен Chevrolet, водитель которого более 100 раз нарушил правила дорожного движения и должен был оплатить штрафы на сумму 1,5 млн тенге.

Также авто с десятками неоплаченных штрафов на сумму почти в миллион тенге было задержано в Атырау. В отношении водителя составили административный протокол. В соответствии со статьей 785 КоАП РК автомобиль водворили на штрафстоянку.