Просроченные продукты выдавали детям в школе в Кызылординской области

В столовых трех школ Казалинского района Кызылординской области прокуроры выявили нарушения. В одной из школ детям выдавали просроченные продукты, передает 24KZ.

В ходе прокурорской проверки недочеты обнаружили и в других учреждениях образования. К примеру, в Сырдарьинском районе повара работали без сертификатов. Не оказалось нужных документов и у медсестер пяти школ областного центра.

Из-за несоответствия медпунктов в прошлом году почти полторы тысячи школьников не прошли обязательные профосмотры.

Кроме того, руководители школ приняли на работу 50 сотрудников вне конкурса, причем многие из них имели на руках фальшивые дипломы.

"По всем этим фактам выписаны соответствующие акты. В ситуации с поддельными дипломами проведено расследование. Результаты общей проверки объектов образования рассмотрены на расширенном заседании под председательством акима области.

Будет принята дорожная карта, направленная на предотвращение подобных нарушений в сфере образования", - сообщил заместитель прокурора области Нурболат Дуйсенбаев.

Напомним, в октябре прошлого года в Алматинской области ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года. Позже в другом учебном заведении региона выявили просроченный кефир. Арендаторы заявили, что не давали его детям.

Инциденты прокомментировал глава Минпросвещения. По его словам, он поручил провести по всем организациям образования нашей страны мониторинг по предоставляемому качеству питания. Также глава ведомства рассказал, как организовывается питание в школах, где нет столовых.

В начале ноября стало известно, что в алматинских школьных столовых появились камеры.