Казахстан занял шестое место в мире по количеству землетрясений
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Портал earthquakelist.org опубликовал топ 100 стран, в которых произошло больше всего землетрясений с начала 2024 года - Казахстан оказался на шестой строчке, передает NUR.KZ.
В рейтинге наша страна взлетела на 58 позиций - в Казахстане зафиксированы 135 землетрясений. Самое сильное из них магнитудой 7.
Стоит отметить, что соседний Кыргызстан находится на одну строчку выше - там зафиксированы 143 землетрясения. Страна тоже стремительно поднялась в рейтинге - сразу на 19 позиций.
А лидером рейтинга традиционно стала Япония - там с начала года произошло 216 землетрясений.
Отмечается, что рейтинг основан на данных о землетрясениях, полученных от Геологической службы США и Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Он обновляется ежедневно.
Землетрясение в Алматы
Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.
В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.
Позже сейсмологи рассказали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается: сейчас толчки идут на угасание, никаких угроз нет.
В ДЧС Алматы также объяснили, почему мегаполис продолжает "трясти". Между тем после сильного землетрясения, произошедшего в ночь с 22 на 23 января, казахстанские сейсмологи зафиксировали более 2 тысяч афтершоков.
Глава МЧС поручил провести служебное расследование по действиям подразделений при землетрясении в Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059346-kazahstan-zanyal-shestoe-mesto-v-mire-po-kolichestvu-zemletryaseniy/