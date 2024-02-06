Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстан занял шестое место в мире по количеству землетрясений

Опубликовано:

Вид на Алматы
Вид на Алматы. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города

Портал earthquakelist.org опубликовал топ 100 стран, в которых произошло больше всего землетрясений с начала 2024 года - Казахстан оказался на шестой строчке, передает NUR.KZ.

В рейтинге наша страна взлетела на 58 позиций - в Казахстане зафиксированы 135 землетрясений. Самое сильное из них магнитудой 7.

Стоит отметить, что соседний Кыргызстан находится на одну строчку выше - там зафиксированы 143 землетрясения. Страна тоже стремительно поднялась в рейтинге - сразу на 19 позиций.

А лидером рейтинга традиционно стала Япония - там с начала года произошло 216 землетрясений.

Отмечается, что рейтинг основан на данных о землетрясениях, полученных от Геологической службы США и Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Он обновляется ежедневно.

Землетрясение в Алматы

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже сейсмологи рассказали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается: сейчас толчки идут на угасание, никаких угроз нет.

В ДЧС Алматы также объяснили, почему мегаполис продолжает "трясти". Между тем после сильного землетрясения, произошедшего в ночь с 22 на 23 января, казахстанские сейсмологи зафиксировали более 2 тысяч афтершоков.

Глава МЧС поручил провести служебное расследование по действиям подразделений при землетрясении в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059346-kazahstan-zanyal-shestoe-mesto-v-mire-po-kolichestvu-zemletryaseniy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.