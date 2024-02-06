Казахстан занял шестое место в мире по количеству землетрясений

Портал earthquakelist.org опубликовал топ 100 стран, в которых произошло больше всего землетрясений с начала 2024 года - Казахстан оказался на шестой строчке, передает NUR.KZ.

В рейтинге наша страна взлетела на 58 позиций - в Казахстане зафиксированы 135 землетрясений. Самое сильное из них магнитудой 7.

Стоит отметить, что соседний Кыргызстан находится на одну строчку выше - там зафиксированы 143 землетрясения. Страна тоже стремительно поднялась в рейтинге - сразу на 19 позиций.

А лидером рейтинга традиционно стала Япония - там с начала года произошло 216 землетрясений.

Отмечается, что рейтинг основан на данных о землетрясениях, полученных от Геологической службы США и Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Он обновляется ежедневно.

Землетрясение в Алматы

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже сейсмологи рассказали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается: сейчас толчки идут на угасание, никаких угроз нет.

В ДЧС Алматы также объяснили, почему мегаполис продолжает "трясти". Между тем после сильного землетрясения, произошедшего в ночь с 22 на 23 января, казахстанские сейсмологи зафиксировали более 2 тысяч афтершоков.

Глава МЧС поручил провести служебное расследование по действиям подразделений при землетрясении в Алматы.