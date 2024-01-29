Глава МЧС поручил провести служебное расследование по действиям подразделений при землетрясении в Алматы

Министр по ЧС Сырым Шарипханов раскритиковал действия территориальных подразделений ведомства по подготовке и реагированию к землетрясениям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов на аппаратном совещании МЧС высказал критические замечания по поводу упущений в работе структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям.

Он также указал на недостаточную исполнительность и слабую работу в этом направлении подведомственных организаций", – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что нарекания министра касались деятельности по оповещению, информированию и обучению граждан.

Кроме того, Шарипханов указал на важность принятия системных мер в этих направлениях. Он поручил усилить работу с населением по разъяснению действий при землетрясениях. Также министр поручил усовершенствовать алгоритм задействования имеющейся системы оповещения во всех регионах страны.

"Следует разобрать и применять новые меры вовлечения граждан в проводимые сейсмотренировки. Обучение нужно проводить с применением новых приемов и способов занятий в максимально приближенных к реальной обстановке условиях. Оповещение и обучение должны быть качественными и целенаправленными", – добавил он.

Министр поручил создать Межведомственную комиссию по прогнозу сейсмических явлений на базе Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС с участием сотрудников Национального ядерного центра, Казахской головной архитектурно-строительной академии и сотрудников Министерства науки и высшего образования.

Также им поручено доработать алгоритм действий всех спасательных подразделений с учетом работы в зоне возможных сейсмических явлений.

"Исполнение поручений взято на жесткий контроль", – отметили в ведомстве.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже сейсмологи рассказали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается: сейчас толчки идут на угасание, никаких угроз нет.

В ДЧС Алматы также объяснили, почему мегаполис продолжает "трясти".

"Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день. И это тоже закономерное явление, сколько именно по времени будет происходить этот процесс, сложно сказать. (…) Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим", – сказали специалисты.

Между тем после сильного землетрясения, произошедшего в ночь с 22 на 23 января, казахстанские сейсмологи зафиксировали более 2 тысяч афтершоков.