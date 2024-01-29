Глава МЧС поручил провести служебное расследование по действиям подразделений при землетрясении в Алматы
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Министр по ЧС Сырым Шарипханов раскритиковал действия территориальных подразделений ведомства по подготовке и реагированию к землетрясениям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов на аппаратном совещании МЧС высказал критические замечания по поводу упущений в работе структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям.
Он также указал на недостаточную исполнительность и слабую работу в этом направлении подведомственных организаций", – говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что нарекания министра касались деятельности по оповещению, информированию и обучению граждан.
Кроме того, Шарипханов указал на важность принятия системных мер в этих направлениях. Он поручил усилить работу с населением по разъяснению действий при землетрясениях. Также министр поручил усовершенствовать алгоритм задействования имеющейся системы оповещения во всех регионах страны.
"Следует разобрать и применять новые меры вовлечения граждан в проводимые сейсмотренировки. Обучение нужно проводить с применением новых приемов и способов занятий в максимально приближенных к реальной обстановке условиях. Оповещение и обучение должны быть качественными и целенаправленными", – добавил он.
Министр поручил создать Межведомственную комиссию по прогнозу сейсмических явлений на базе Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС с участием сотрудников Национального ядерного центра, Казахской головной архитектурно-строительной академии и сотрудников Министерства науки и высшего образования.
Также им поручено доработать алгоритм действий всех спасательных подразделений с учетом работы в зоне возможных сейсмических явлений.
"Исполнение поручений взято на жесткий контроль", – отметили в ведомстве.
Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.
В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.
Позже сейсмологи рассказали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается: сейчас толчки идут на угасание, никаких угроз нет.
В ДЧС Алматы также объяснили, почему мегаполис продолжает "трясти".
"Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день. И это тоже закономерное явление, сколько именно по времени будет происходить этот процесс, сложно сказать. (…) Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим", – сказали специалисты.
Между тем после сильного землетрясения, произошедшего в ночь с 22 на 23 января, казахстанские сейсмологи зафиксировали более 2 тысяч афтершоков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058124-glava-mchs-poruchil-provesti-rassledovanie-iz-za-zemletryaseniya-v-almaty/