Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Глава МЧС поручил провести служебное расследование по действиям подразделений при землетрясении в Алматы

Опубликовано:

Вид на Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Министр по ЧС Сырым Шарипханов раскритиковал действия территориальных подразделений ведомства по подготовке и реагированию к землетрясениям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов на аппаратном совещании МЧС высказал критические замечания по поводу упущений в работе структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям.

Он также указал на недостаточную исполнительность и слабую работу в этом направлении подведомственных организаций", – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что нарекания министра касались деятельности по оповещению, информированию и обучению граждан.

Кроме того, Шарипханов указал на важность принятия системных мер в этих направлениях. Он поручил усилить работу с населением по разъяснению действий при землетрясениях. Также министр поручил усовершенствовать алгоритм задействования имеющейся системы оповещения во всех регионах страны.

"Следует разобрать и применять новые меры вовлечения граждан в проводимые сейсмотренировки. Обучение нужно проводить с применением новых приемов и способов занятий в максимально приближенных к реальной обстановке условиях. Оповещение и обучение должны быть качественными и целенаправленными", – добавил он.

Министр поручил создать Межведомственную комиссию по прогнозу сейсмических явлений на базе Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС с участием сотрудников Национального ядерного центра, Казахской головной архитектурно-строительной академии и сотрудников Министерства науки и высшего образования.

Также им поручено доработать алгоритм действий всех спасательных подразделений с учетом работы в зоне возможных сейсмических явлений.

"Исполнение поручений взято на жесткий контроль", – отметили в ведомстве.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже сейсмологи рассказали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается: сейчас толчки идут на угасание, никаких угроз нет.

В ДЧС Алматы также объяснили, почему мегаполис продолжает "трясти".

"Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день. И это тоже закономерное явление, сколько именно по времени будет происходить этот процесс, сложно сказать. (…) Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим", – сказали специалисты.

Между тем после сильного землетрясения, произошедшего в ночь с 22 на 23 января, казахстанские сейсмологи зафиксировали более 2 тысяч афтершоков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058124-glava-mchs-poruchil-provesti-rassledovanie-iz-za-zemletryaseniya-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.