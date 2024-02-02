Информацию о митинге в Уральске прокомментировали в МВД

В Cети появилось видео с информацией о митинге автовладельцев Уральске, которые якобы выступают за отмену утильсбора на импортные машины. Данные сведения прокомментировали в МВД, передает NUR.KZ.

В Сети появилось видео с информацией о якобы проходящем в Уральске митинге автовладельцев, которые выступают за отмену утилизационного сбора на импортные машины.

В полиции эту информацию не подтвердили. По данным ведомства, представители госорганов встретились в Уральске с автовладельцами, имеющими авто на иностранном учете, по вопросам их легализации.

"На встрече присутствовали представители государственных органов и около 120 автовладельцев, которым были даны разъяснения и консультации по поводу легализации и постановке на казахстанский учет автомашин, находящихся на иностранном учете. Общественный порядок в ходе встречи не был нарушен. По завершении участники встречи разошлись.

Однако в социальных сетях начала распространяться информация, что в Уральске проходит митинг автовладельцев, которые, якобы не согласны с утильсбором. Данная информация не соответствует действительности", - отмечается в сообщении МВД.

В полиции казахстанцам также напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Стражи порядка призывают верить официальным источникам информации.