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Из-за чего происходят ссоры в казахстанских семьях, рассказали в МВД

Опубликовано:

Семейная ссора
Ссора. Иллюстративное фото: laflor/Getty Images

На брифинге в МВД рассказали о причинах конфликтов в семьях, которые они выявили в ходе профилактического мероприятия "Быт" в январе, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил зампредседателя комитета административной полиций МВД Ренат Зулхаиров, в период мероприятия с 15 по 26 января в полиции зарегистрировали более 4 тыс. сообщений о бытовых скандалах.

"Из них 1,5 тыс. выявлены сотрудниками полиции в ходе обхода. Практически все или 95% "агрессоров" привлечены к административной ответственности. Основной причиной семейных конфликтов является пьянство, лудомания, падение нравственных ценностей и как следствие утрата института семьи", сообщили в МВД.

По данным замглавы комитета адмполиции, по факту бытового насилия в семьях полицейские провели 39 тыс. профилактических бесед – выявлено 675 семей в трудной жизненной ситуации, а также детей в неблагополучной социальной среде с признаками насилия.

"К примеру, в Алматы при посещении неблагополучной семьи, отец находился в состоянии сильного опьянения. Дети были голодными, дома антисанитария. Кроме того, в доме находился собутыльник отца, который также был в неадекватном состоянии.

Дети размещены в центре поддержки несовершеннолетних, а пьяный отец помещен на лечение в наркологию", сообщил Ренат Зулхаиров.

Он добавил, что по ходатайству полиции в суде для правонарушителей установлено 1400 "требований к поведению" – в 80% случаев это запрет на употребление алкоголя.

Также на учет поставлено 8 тыс. родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей – более 1 000 из них привлекли к адмответственности, по 201 факту направлены материалы по лишению родительских прав.

Борьба с бытовым насилием в Казахстане

Не так давно в Генпрокуратуре предложили использовать электронные браслеты для агрессоров, чтобы запретить им приближаться к жертве.

Также предложили ужесточить ответственность казахстанцев, систематически избивающих своих близких.

А начальник службы по защите общественных интересов Марат Абишев на координационном совете в Генпрокуратуре заявил, что для борьбы с семейно-бытовым насилием в Казахстане также нужен отказ от "дремучих традиционных ценностей".

В октябре замглавы МВД Игорь Лепеха рассказал, поддержит ли ведомство предложение наказывать жертв домашнего насилия за "провокацию" агрессоров.

А депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова потребовала дальнейшего ужесточения наказания за бытовое насилие. По ее словам, Казахстан на протяжении последних пяти лет ужесточает законы. Но при этом отдельные нормы не воспринимаются в больших массах.

Позже депутат сената Жанна Асанова рассказала, как в Казахстане можно решить проблему семейно-бытового насилия. Она предлагает внедрить обязательную регистрацию насильников с последующим ограничением трудоустройства в государственные и силовые органы, лишение прав на владение оружием.

Также стало известно, что 38 женщин погибли от рук домашних дебоширов в Казахстане с начала 2023 года. В полицию поступило более 80 тыс. обращений по фактам семейно-бытовых конфликтов.

В конце 2023 года общественники запустили челлендж против насилия в Казахстане и сообщили, что петиция за криминализацию закона о семейно-бытовом насилии набрала более 125 тыс. подписей.

Стоит отметить, что в сентябре сообщалось, что в Казахстане может появиться единый контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Целью проекта является предоставление услуг связи бесплатного соединения каждому гражданину для предоставления информационно-справочной, организационной, психологической помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058041-iz-za-chego-proishodyat-ssory-v-kazahstanskih-semyah-rasskazali-v-mvd/

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