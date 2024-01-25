Спрос на частные дома и дачи вырос в 4 раза: что происходит с рынком жилья в Алматы после землетрясения

После землетрясения в Алматы резко вырос спрос на посуточную аренду частных домов и дач, а на долгосрочную аренду люди запрашивают малоэтажное жилье, передает сайт телеканала КТК.

Несмотря на то, что Алматы всегда оставался сейсмоопасным регионом, квартиры на верхних этажах пользовались спросом у арендаторов. Однако после сильного землетрясения предпочтения у людей несколько изменились.

Как рассказали телеканалу риелторы, сейчас в центре внимания – частные дома и дачи. Спрос на их аренду увеличился сразу в четыре раза.

Эксперты уверены: ажиотаж этот временный, обычный после ощутимого землетрясения. Но, несмотря ни на что, продавать свои квартиры и уезжать из города люди не спешат. И спрос на квадратные метры например, в столице со стороны алматинцев не вырос.

"Сразу в четыре раза выросло количество запросов на посуточную аренду. И в два раза – на долгосрочную. На ценах это не отразилось. Других изменений на рынке недвижимости по состоянию на 24 января нет", - сообщила обозреватель Krisha.kz Ирина Милаярова.

Продавать свои квартиры алматинцы не спешат, однако некоторые горожане решили переждать, пока землетрясения окончательно не затухнут, в частных домах и на дачах. В основном, это люди, проживающие на верхних этажах. Также алматинцы рассматривают и малоэтажные жилые комплексы.

"Последние два дня повысились заявки именно по аренде недвижимости. Именно на квартиры в малоэтажных жилых комплексах. И это именно те, кто проживает в пентхаусах, на высоких этажах. Они начали задумываться. Просто переждать. Мы задавали вопросы: зачем, почему?

Из последнего, вчера мужчина к нам обращался. Он искал именно малоэтажные ЖК. Сам он проживает, если не ошибаюсь, в Samal de Luxe, на одном из высоких этажей. То ли 25-й, то ли 28-й этаж. У него беременная жена. И он решил переждать полгодика", - поделился директор агентства недвижимости Асхат Базарбаев.

Оценщики недвижимости предполагают: квартиры на последних этажах если и подешевеют, то незначительно и ненадолго. Специалисты считают, что в ближайшее время в приоритете будут не только частные дома, но и советские постройки.

"Старые дома, которые строились все-таки по каким-то нормативам, да, они, возможно… как бы им можно доверять. С позиции того, что они по какому-то проекту типовому строились. И там учитывались строительные нормы. А когда новые дома строились, там же индивидуальный типовой проект. И уже за это отвечает авторский технический надзор. А какого качества было это исполнение – тут уже отрытый вопрос", - рассказал директор центра оценки Бауыржан Бектаев.

Риелторы считают, что паника утихнет через несколько месяцев, а квадратные метры на последних этажах по-прежнему будут пользоваться спросом. Никакого обвала цен на жилье в Алматы не ожидается.

Источник: КТК