"Удобен для банковских переводов": зачем Казахстан переходит на единый часовой пояс

Эксперты обсудили, какие преимущества даст казахстанским предпринимателям переход на единый часовой пояс, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей.

Круглый стол по разъяснению вопросов перехода на единый часовой пояс UTC+5 в стране состоялся в Актюбинской области.

"Безусловно, часовые пояса влияют на здоровье человека, и переход на "родной", природный часовой пояс, для большинства принесет большую пользу.

Детей нужно постепенно готовить к переходу. Ложиться сначала на 15 минут раньше, потом – на 30 мин, далее – на 45 мин и час. Таким образом произойдет поэтапная адаптация", – заявил ректор Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М.Оспанова Асет Калиев.

Депутат маслихата Актюбинской области Еламан Итегулов заявил, что единый часовой пояс удобен для осуществления банковских переводов в бизнес-сделках. По его словам, это поможет унифицировать отношения с иностранными бизнес-партнерами и убрать путаницу.

"Применение единого часового пояса принесет удобства при осуществлении банковских переводов в бизнес-сделках, поможет унифицировать отношения с иностранными бизнес-партнерами и убрать путаницу", – заявил он.

Заместитель акима области Булбул Елеусинова отметила, что общественность поддерживает принятое решение и проводимые разъяснительные мероприятия.

Разъяснения по вопросам перехода на единый часовой пояс на этой неделе будут проведены в в Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской областях.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

Напомним, в январе 2023 года в МТИ сообщили, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

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