Кафе и рестораны в одном из регионов Казахстана возьмут на особый контроль

Кафе и рестораны в области Абай возьмут на особый контроль из-за драк и других подобных происшествий, которые могут там случаться, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции области Абай, все кафе и рестораны в регионе возьмут на особый контроль.

"Увеселительные заведения работают без ограничений по времени. В большинстве случаев любители отдохнуть в заведениях совершают преступления в состоянии опьянения или после совместного употребления алкогольных напитков.

Речь идет о драках, которые происходят как в увеселительных заведениях города, так и рядом с ними", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале областой полиции.

Отмечается также, что в Семее имеются увеселительные заведения, работающие без камер видеонаблюдения. Например, не так давно в одном из городских кафе в ходе драки один из молодых людей получил серьезные травмы.

По данному факту начато досудебное расследование по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, приспособленных для причинения вреда здоровью.

Добавим, в феврале 2022 года ночью в одном из кафе в Атырау произошел конфликт между двумя мужчинами, который перерос в драку с поножовщиной и вмешательством очевидцев. Инцидент попал на видео.

В августе этого же года жестокая драка, после которой в полиции возбудили уголовное дело, произошла в увеселительном заведении Астаны.

В конце декабря прошлого года в одном из кафе в Костанае в результате словесного конфликта, переросшего в потасовку, охранник заведения выстрелил в ногу одному из посетителей. А во время новогодних праздников посетители кафе Талдыкоргана устроили массовую драку. В итоге потом задержали 8 человек.