Драка в кафе с поножовщиной попала на видео в Атырау

Место происшествия. Кадр из видео: azh.kz

Ночью 4 февраля в одном из кафе в Атырау произошел конфликт между двумя мужчинами, который перерос в драку с участием очевидцев. Инцидент попал на видео, передает "Ак Жайык".

На кадрах видно, как двое мужчин разговаривают, потом один из них бьет оппонента, тот падает, затем он же пинает уже лежащего на полу.

В ответ получает удар от одного из присутствующих. На последнего нападает еще один человек. Некоторые пытаются разнять участников, достается и женщине.

Издание сообщает, что инцидент произошел 4 февраля около 1.30 ночи в одном из кафе по улице Баймуханова в Атырау.

Двое мужчин 1985 и 1981 годов рождения в ходе возникшей ссоры подрались между собой. В результате один из них ранил острым предметом в область груди и живота другого. 37-летнего пострадавшего доставили в больницу.

Задержан 41-летний подозреваемый, у него найден складной нож. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ведется расследование.

Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955460-draka-v-kafe-s-ponozhovschinoy-popala-na-video-v-atyrau/