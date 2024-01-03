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Восемь человек задержаны после массовой драки в Талдыкоргане

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Массовая драка в кафе в Талдыкоргане
Драка. Кадр из видео: instagram/kris.p.shym

В Талдыкоргане полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства в одном из городских кафе. Расследование взято на особый контроль, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, полицией Талдыкоргана было возбуждено уголовное дело из-за массовой драки в городском кафе. Инцидент зарегистрировали в ЕРДР. Администрация заведения обратилась в полицию с официальным заявлением.

Сперва стражами порядка были задержаны трое подозреваемых, а 2 января - еще 5 предполагаемых участников конфликта. Все они были водворены под стражу согласно ст.128 УПК РК.

"В общей сложности задержаны и помещены под стражу 8 лиц. Тщательно изучаются роль и действия всех участников инцидента. В ходе расследования действиям каждого из них будет дана правовая оценка", - сообщил глава областного департамента полиции Арман Саданов.

Расследование проводится по ч.2 ст.293 УК РК (Хулиганство в группе лиц). Уголовное дело находится на особом контроле ДП региона.

Напомним, массовая драка произошла в Талдыкоргане вечером 29 декабря. Она попала на видео.

Инцидент случился в одном из увеселительных заведений в центре города. Пострадавших, как заверили в департаменте полиции, не было. Прибывшие на место происшествия правоохранители доставили предполагаемых участников конфликта в городское управление.

Отметим, что согласно ч.2 ст.293 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, если оно: 

1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка; 

3) совершено неоднократно; 

4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, -  

наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053693-vosem-chelovek-zaderzhany-posle-massovoy-draki-v-taldykorgane/

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