Охранник выстрелил в ногу посетителя кафе в Костанае: возбуждено два уголовных дела

В одном из кафе в Костанае в результате словесного конфликта, переросшего в драку, охранник заведения выстрелил в ногу одному из посетителей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, конфликт в кафе произошел 10 декабря. В тот день на пульт 102 поступило сообщение о том, что в одном из увеселительных заведений областного центра между посетителем и сотрудником "пультовой" охраны произошел конфликт.

"Полицейскими установлено, что около 21:00 в указанное заведение пришли семь человек, трое из которых уже были в состоянии алкогольного опьянения. Ввиду того, что некоторые из лиц вели себя агрессивно, администратор заведения отказал им в обслуживании. Однако гости отказывались покидать заведение. После чего персонал заведения вызвал пультовую охрану.

Между прибывшими охранниками и одним из посетителей произошел словесный конфликт, в ходе которого 33-летний мужчина начал наносить телесные повреждения одному из охранников и предпринял попытку завладения его оружием. При повторной попытке охранник произвел выстрел в ногу из служебного карабина, снаряженного мелкой дробью", - рассказал подробности начальник Северного отдела полиции УП Костаная Ерлан Рахимов.

Отмечается, что по данному факту начато сразу два досудебных расследования по ч. 2 ст. 293 УК РК “Хулиганство”, а также по ч. 2 ст.252 УК РК “Превышение полномочий служащими частных охранных служб”.

Все участники конфликта установлены и допрошены. Сейчас полицией назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

В марте мы писали о том, что сотрудник одного из баров в Алматы ударил посетителя. По информации МВД, конфликт произошел в одном из увеселительных заведений, расположенных в Медеуском районе.

В Кокшетау посетитель кафе ударил сотрудницу заведения по лицу и животу. Выяснилось, что мужчина уснул, а когда его попытались разбудить, то повел себя агрессивно.

В Атырау в июле девушка заявила, что ее жестоко избили охранники рестобара. Они, по словам девушки, пытались с ней познакомиться и хотели провести время после закрытия. Девушка отказала. Примерно к пяти часам утра она вышла на улицу, чтобы поговорить по телефону, но обратно в заведение ее уже не пустили якобы из-за того, что она была с сигаретой, и начали применять силу. Пострадавшая отмечает, что ее пинали по голове и били по лицу много раз со всей силы.

Отметим, что согласно статье 293 УК РК, хулиганство – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние, если оно:

совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

совершено неоднократно;

совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, – наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок", – говорится в тексте УК РК.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Согласно статьи 252 УК РК “Превышение полномочий служащими частных охранных служб”:

1. Превышение руководителем или служащим частной охранной службы полномочий, предоставленных им в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности, если это деяние совершено с применением насилия или угрозой его применения, -

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное с применением оружия или специальных средств или причинившее тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.