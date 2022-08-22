Жестокая драка у кафе попала на видео в Нур-Султане

Кадр из видео: polisia.kz

Жестокая драка у одного из столичных кафе попала на камеры видеонаблюдения. Полиция возбудила уголовное дело, передает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, примерно в 2 часа ночи 30-летний астанчанин пришел в увеселительное заведение. Мужчина, будучи пьяным, в кафе ввязался в конфликт с двумя другими гостями заведения. В итоге все они вышли на улицу "выяснить отношения".

"В ходе выяснения отношений у входа в кафе к ним присоединился 25-летний неизвестный парень, который, отреагировав агрессивно, нанес удар сжатым кулаком в область лица потерпевшего. От полученного удара последний упал на асфальт и потерял сознание", - рассказали в полиции.

Все остальные участники конфликта скрылись с места происшествия.

Полицейским, однако, удалось задержать подозреваемого. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато досудебное расследование по статье 106 УК РК.

"Как выяснялось, это не первый случай, когда подозреваемый "размахивает кулаками". В 2015 году он был осужден за аналогичное преступление", - добавили в правоохранительных органах.

Сейчас подозреваемый водворен в ИВС. Полиция проверяет его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984175-zhestokaya-draka-u-kafe-popala-na-video-v-nur-sultane/