"Погибших нет": видео жесткой драки в Семее прокомментировали в полиции

В социальных сетях распространяется видео массовой драки в Семее. На ролик отрегулировали в ДП области Абай, сообщив, что все участники задержаны, передает NUR.KZ.

В социальных сетях, в частности, в паблике semey_city в Instagram, появилось видео массовой драки. На кадрах запечатлены мужчины с предметами, похожими на палки или дубинки. На кадрах видно, как после удара один из участников падает на землю.

В описании к видео утверждалось, что один из мужчин скончался.

Между тем в Департаменте полиции области Абай опровергли информацию о погибших в драке.

"Касательно распространяемой в социальных сетях видео драки информируем, что 20 января текущего года Затонским отделом полиции УП города Семей начато досудебное расследование по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, приспособленных для причинения вреда здоровью", – говорится в сообщении ДП области в Телеграм.

В настоящее время виновные лица установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

"Вместе с тем, сообщаем, что среди участников конфликта погибших нет. Департамент полиции области Абай предупреждает об ответственности за распространение ложной информации и призывает граждан доверять только официальным источникам", – заявили в ДП.

Полицейские добавили, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Добавим, что, согласно статье 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью предусматривает минимальное наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок, максимальное наказание – в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также, согласно статье 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает наказываются лишение свободы на срок от пяти до семи лет.