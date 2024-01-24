Антикор назначил проверку по системе оповещений в Алматы, которую связали с Нурали Алиевым

Официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов во время брифинга с журналистами прокомментировал сбой в системе оповещения во время землетрясения в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что систему раннего оповещения о землетрясениях стоимостью 1,1 млрд тенге разработала компания, принадлежащая Нурали Алиеву, внуку Нурсултана Назарбаева.

Официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов заявил, что Агентство в курсе появившейся информации и видело публикации в социальных сетях.

"По данному факту Департаментом Агентства по городу Алматы зарегистрировано обращение от ОО "Әділдік жолы", материалы направлены в уполномоченный орган для проведения проверки.

По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, о котором будет доведено до СМИ и общественности", - сообщил Тлеукенов.

Напомним, в ночь на вторник, 23 января, жители Алматы почувствовали сильные подземные толчки: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки.

Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла. Вчера днем и сегодня утром в южной столице вновь ощущались подземные толчки.

Многих алматинцев возмутило, что SMS-оповещения о землетрясении пришли уже после самого землетрясения, тогда как оповещения от Google пришли за несколько минут до. Вчера на брифинге глава ДЧС Алматы объяснил, почему так произошло. Он также ответил, почему не сработали городские сирены.

Сегодня депутат мажилиса Екатерина Смышляева высказалась о том, почему алматинцев не предупредили по SMS о землетрясении, и предложила внести поправки в законодательство.