Мангистаусцев убедительно попросили не посещать озеро Караколь

Жителей Мангистауской области - региона, где произошел массовый падеж лебедей - просят не приходить к озеру Караколь, поскольку тот является очагом распространения птичьего гриппа, передает NUR.KZ.

Сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций в ходе брифинга руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Темирбек Нуртазин обратился с просьбой ко всем жителям региона ограничить посещение озера Караколь. Там в последнее время фиксируется массовая гибель лебедей.

"На озере имеет место быть птичий грипп. Там очаг. Любая больная птица выделяет с калом вирусы. Это я вам как инфекционист рассказываю. Этот кал где находится? В воде. Птица выходит на побережье, кал находится на берегу.

Вы видели, наверное, фильм "Заражение"? И как переносился вирус? Точно так же и здесь. Конечно, каждый из нас переживает за гибель птиц, и мы хотим посодействовать. Жители туда (на озеро - прим. ред.) приходят. При этом человек, который с состраданием относится к гибели птиц, туда приходит и на подошве своей обуви уносит вирус, тем самым распространяя его дальше по городу или в населенном пункте, где он живет", - говорит Нуртазин.

Между тем эксперты отмечают, что, несмотря на массовость гибели лебедей в этом году, это не первый такой падеж в целом птиц от птичьего гриппа в регионе.

"По нашим оценкам, каждую зиму у побережья Мангистау собирается около 50 тысяч лебедей-шипунов. Вы спрашиваете: "Видели ли вы такую массовую гибель?" Лебедя - нет. Но мы видели массовую гибель от птичьего гриппа других птиц.

Например, в 2015 году погибло очень много кудрявых пеликанов. При этом розовых пеликанов это не затронуло. Два года назад была массовая гибель чайковых птиц, причем чаек у нас много, но гибли только черноголовые хохотуны и чегравы. Вот, понимаете? Все остальные оставались живы.

То есть мы не видели такой массовой гибели от птичьего гриппа именно лебедей, да. Но это случается время от времени. Это первый такой случай. Но это не означает, что что-то поменялось, что-то случилось. Сами знаете, болезнь - она не выбирает. Наша пандемия тоже никого не выбирала - она пришла и все. Так устроена жизнь. Это нормально. Так устроена природа", - отметила орнитолог Виктория Ковшарь.

Гибель лебедей в Мангистауской области

Напомним, в конце декабря сообщалось, что в районе озера Караколь были найдены туши 30 лебедей. Обнаружили их инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника.

Чуть позже стали известны результаты экспертизы по факту гибели лебедей. Тогда сообщалось, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

Также сообщалось, что причиной гибели птиц могла стать нехватка пищи. Специалисты объясняли, что птицам не хватает еды, из-за истощения их иммунитет падает, они заражаются птичьим гриппом и умирают. Тогда же предлагалось организовать кормление оставшихся на озере лебедей.

Однако позже специалисты призвали не подкармливать лебедей. Отмечалось, что подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы.

Кроме того, стало известно, что экологи проверили причастность отеля Rixos к гибели лебедей на Караколе.

"5-6 января дополнительно провели мониторинг по факту утечки неизвестной жидкости из трубопровода, расположенного в районе гостиницы Rixos Water World. Были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемых в Караколь", - сообщал и. о. руководителя Департамента экологии Мангистауской области Магжан Галымов.

На днях стало известно, что число погибших лебедей в Мангистау почти достигло тысячи и их стали находить даже на берегу Каспия. А вчера жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности для минимизации риска заражения птичьим гриппом.

Сегодня аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с экоактивистами и орнитологами по поводу массового падежа лебедей в регионе. Он также призвал население избегать паники.