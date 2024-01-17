Гибель лебедей в Актау: население предупреждают о рисках заражения птичьим гриппом

Жителям Мангистауской области рекомендовано соблюдать меры предосторожности для минимизации риска заражения птичьим гриппом в связи с массовой гибелью лебедей в регионе, передает Lada.kz.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, как сообщает издание, местному населению порекомендовали соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться птичьим гриппом. Связано это, как добавили в ведомстве, с массовой гибелью лебедей на берегу озера Караколь.

"Птичий грипп в нашем регионе у людей не зарегистрирован. Птичий грипп в целом может передаваться от инфицированной птицы к человеку при тесном контакте.

Птичий грипп - острая вирусная инфекция птиц и человека, вызываемая одним из штаммов вируса гриппа типа А. Многие виды птиц являются переносчиками этой инфекции. Наиболее распространенными переносчиками являются летающие дикие утки, плавающие в воде, которые менее восприимчивы к этой инфекции, а домашние птицы, куры, индейки, гуси и утки быстро заражаются птичьим гриппом", - сообщили в департаменте.

Здесь же отметили, что пока не зарегистрировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку.

"В связи с ситуацией на озере Караколь, чтобы не заразиться птичьим гриппом, призываем жителей Мангистауской области и гостей города не посещать озеро Караколь", - добавили в департаменте.

Добавим, что, по данным из медицинского справочника MSD, птичий грипп вызывается штаммами гриппа типа А, которые обычно поражают только диких и домашних птиц (и иногда свиней). Инфекции, вызываемые этими штаммами, недавно были диагностированы у людей. Передача вируса от человека к человеку ограничена, большинство случаев заражения вызваны животными, как правило, домашней птицей.

Гибель лебедей в Мангистауской области

Напомним, в конце декабря туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь.

Чуть позже стали известны результаты экспертизы по факту гибели десятков лебедей на берегу озера Караколь близ Актау. Тогда сообщалось, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

Также сообщалось, что причиной гибели птиц могла стать нехватка пищи. Специалисты объясняли, что птицам не хватает еды, из-за истощения их иммунитет падает, они заражаются птичьим гриппом и умирают. Тогда же предлагалось организовать кормление оставшихся на озере лебедей.

Однако позже специалисты призвали не подкармливать лебедей. Отмечалось, что подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы.

Кроме того, стало известно, что экологи проверили причастность отеля Rixos к гибели лебедей на Караколе.

"5-6 января дополнительно провели мониторинг по факту утечки неизвестной жидкости из трубопровода, расположенного в районе гостиницы Rixos Water World. Были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемых в Караколь", - сообщал и.о. руководителя Департамента экологии Мангистауской области Магжан Галымов.

На днях стало известно, что число погибших лебедей в Мангистау почти достигло тысячи и их стали находить даже на берегу Каспия.