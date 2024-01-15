Число погибших лебедей в Мангистау почти достигло тысячи: их стали находить и на берегу Каспия

В Мангистауской области продолжают находить мертвых лебедей. Теперь 20 туш обнаружили и на берегу Каспийского моря. Здесь ввели временные ограничения для прохода людей, передает Lada.kz.

Как сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов, уже 988 лебедей-шипунов погибли в Мангистау.

"На озере Караколь обнаружено 968 штук мертвых лебедей. Также 20 штук погибших птиц были найдены на берегу моря в Каракиянском районе. По данным на 14 января, численность погибших птиц дошла до 988 особей", – сообщил он.

В акимате Каракиянского района подтвердили, что были найдены тушки 20 мертвых лебедей на берегу Каспийского моря вблизи села Курык.

Заместитель акима района Асан Чукин заявил, что введены временные ограничения доступа людей к берегу моря.

"Все обнаруженные тушки погибших лебедей были уничтожены. Была сформирована специальная комиссия, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

В настоящее время продолжается осмотр прибрежных зон в поисках мертвых птиц. Введены временные ограничения для людей на доступ к берегу моря. Сотрудники полиции осуществляют патрулирование прибрежных территорий и информируют население о необходимости временно воздерживаться от посещения береговой линии моря, чтобы предотвратить заболевание домашних животных", – сообщил чиновник.

Гибель лебедей в Мангистауской области

Напомним, в конце декабря туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь.

Чуть позже стали известны результаты экспертизы по факту гибели десятков лебедей на берегу озера Караколь близ Актау. Тогда сообщалось, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

Также сообщалось, что причиной гибели птиц могла стать нехватка пищи. Специалисты объясняли, что птицам не хватает еды, из-за истощения их иммунитет падает, они заражаются птичьим гриппом и умирают. Тогда же предлагалось организовать кормление оставшихся на озере лебедей.

Однако позже специалисты призвали не подкармливать лебедей. Отмечалось, что подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы.

Кроме того, стало известно, что экологи проверили причастность отеля Rixos к гибели лебедей на Караколе.

"5-6 января дополнительно провели мониторинг по факту утечки неизвестной жидкости из трубопровода, расположенного в районе гостиницы Rixos Water World. Были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемых в Караколь", – сообщал и.о. руководителя Департамента экологии Мангистауской области Магжан Галымов.