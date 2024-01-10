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Проверку в отношении отеля начали в Мангистау после гибели больше 800 лебедей

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Стая лебедей на воде
Лебеди. Иллюстративное фото: pixabay.com

После гибели более 800 лебедей в Мангистауской области эксперты выявили превышение загрязняющих веществ в озере Караколь и начали проверку в отношении отеля, передает Lada.kz.

Согласно последним данным, с конца прошлого года на озере Караколь в Мангистауской области погибли 826 лебедей - их туши были найдены на берегу озера.

В Комитете экологического регулирования и контроля Минэкологии сообщили, что в ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь, были выявлены превышения загрязняющих веществ. На основании этих данных инициирована внеплановая проверка отеля Rixos Aktau.

Сейчас расследование гибели птиц продолжается.

"Сотрудниками лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области в ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь, были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемым в озеро. На основании этих данных инициирована внеплановая проверка Rixos Aktau.

По завершении всех проверочных мероприятий в отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования и возбуждены административные дела", - сообщил председатель комитета экологического контроля и регулирования МЭПР РК Жомарт Алиев.

Вице-министр экологии Нуркен Шарбиев добавил, что мониторинг за лебедями и их популяцией ведется на озере Караколь ежедневно.

Напомним, в конце декабря мы писали, что туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь.

Чуть позже стали известны результаты экспертизы по факту гибели десятков лебедей на берегу озера Караколь близ Актау. Тогда сообщалось, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

В начале января стало известно, что количество туш погибших лебедей, найденных в Мангистауской области, возросло до 227.

Позже сообщалось, что причиной гибели птиц могла стать нехватка пищи. Специалисты объясняли, что птицам не хватает еды, из-за истощения их иммунитет падает, они заражаются птичьим гриппом и умирают. Тогда же предлагалось организовать кормление оставшихся на озере лебедей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054717-proverku-v-otnoshenii-otelya-nachali-v-mangistau-posle-gibeli-bolshe-800-lebedey/

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