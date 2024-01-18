Гибель лебедей в Мангистау: Ногаев призвал избегать паники

Аким Мангистауской области провел встречу с экоактивистами и орнитологами по поводу массового падежа лебедей в регионе. Он призвал избегать паники, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

18 января аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с экоактивистами и орнитологами из Алматы. На встрече они обсудили ситуацию с массовым падежом лебедей на озере Караколь.

По последним данным акимата, число погибших в Мангистау птиц достигло 1018.

По мнению кандидата биологических наук, орнитолога и независимого эксперта, члена Союза охраны птиц Казахстана и Мензбировского орнитологического общества Виктории Ковшарь, число обнаруженных туш лебедей будет продолжать увеличиваться, несмотря на то, что пик заболеваемости птичьим гриппом уже пройден.

"Вирус обычно ориентирован на определенные виды птиц, например, в 2015 году был птичий грипп, который поразил кудрявого пеликана, не затронув розового пеликана, который гнездился с ним на одних и тех же колониях и является ему родным братом.

Отсюда следует, что гибель лебедей на озере Караколь – это не уникальный случай. Мы видим, что здесь в основном погибают молодые особи, плохо подготовленные к зиме. Это естественный процесс, не поддающийся ручному вмешательству", – приводятся слова Ковшарь на официальном сайте акимата.

Общая численность лебедей, зимующих в Мангистау, составляет 50 тысяч особей.

"Максимум два процента из общей численности лебедей погибли. Что касается сливов, они не влияют на гибель лебедей. Сброс сточных вод не связан с этим, поскольку не сильно влияет на биохимический состав озера", – пояснила эксперт.

Глава региона Нурлан Ногаев выразил беспокойство по поводу массовой гибели лебедей, однако в то же время призвал избегать эмоциональных реакций.

"Ситуация вокруг этого вопроса вызывает общественный интерес, и я также выражаю благодарность экоактивистам, вовлеченным в решение проблемы. В ближайшие месяцы ожидается приезд группы ученных для изучения биоразнообразия этого уникального водоема", – отметил Ногаев.

Гибель лебедей в Мангистауской области

Напомним, в конце декабря туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь.

Чуть позже стали известны результаты экспертизы по факту гибели десятков лебедей на берегу озера Караколь близ Актау. Тогда сообщалось, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

Также сообщалось, что причиной гибели птиц могла стать нехватка пищи. Специалисты объясняли, что птицам не хватает еды, из-за истощения их иммунитет падает, они заражаются птичьим гриппом и умирают. Тогда же предлагалось организовать кормление оставшихся на озере лебедей.

Однако позже специалисты призвали не подкармливать лебедей. Отмечалось, что подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы.

Кроме того, стало известно, что экологи проверили причастность отеля Rixos к гибели лебедей на Караколе.

"5-6 января дополнительно провели мониторинг по факту утечки неизвестной жидкости из трубопровода, расположенного в районе гостиницы Rixos Water World. Были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемых в Караколь", - сообщал и. о. руководителя Департамента экологии Мангистауской области Магжан Галымов.

На днях стало известно, что число погибших лебедей в Мангистау почти достигло тысячи и их стали находить даже на берегу Каспия. А вчера жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности для минимизации риска заражения птичьим гриппом.