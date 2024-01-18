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Парты и стулья в дефиците: учителя вынуждены готовиться к урокам в коридорах в Алматинской области

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Учительская в школе села Жалкамыс
Учительская в школе села Жалкамыс. Фото: almaty.tv

В одном из сел Алматинской области единственная школа переполнена настолько, что учителям приходится готовиться к урокам в коридоре - кабинета для учительской нет, передает Almaty.tv.

Как сообщает телеканал, в тесноте проходят занятия в школе села Жалкамыс. В учебном заведении нет раздевалок и гардеробных, а парты и стулья в дефиците. На урок физкультуры дети переодеваются прямо в спортзале.

"Эта проблема решится со строительством новой школы. Со свой стороны мы делаем, все что можем, но места в школе не хватает. Многие помещения пришлось переоборудовать в учебные кабинеты", - рассказала директор средней школы № 15 Зергуль Айтбаева.

Учительской в школе нет - кабинет отдали под занятия, а педагоги готовятся к урокам в коридоре.

"Места и правда не хватает. И вот так уже третий год. Несколько лет все обещают новую школу построить, но непонятно, когда это будет.  Пока ждем, пришлось объединить помещение завучей и приемной с учебным кабинетом. Трудно так работать", - посетовал учитель художественного труда Сайлау Салимов.

Чиновники говорят, что в курсе ситуации и просят учителей отнестись к проблеме с пониманием.

"Что касается того, что учителя отдали свой кабинет учащимся, я думаю, что, в первую очередь, мы должны заботиться о детях. Педагоги относятся с пониманием.

Пока нет возможности исправить ситуацию. Население растет из года в год. В этом учебном году число обучающихся увеличилось более чем на 2 тысячи. Сейчас по строительству новой школы готовится документация", - пояснил заведующий сектором отдела образования Талгарского района Рустембек Мынбай.

В отделе образования заверили, что новая школа будет завершена уже в сентябре. Однако сроки близятся, а застройщик еще не начал работы. Всего по Алматинской области число учеников в этом году увеличилось более чем на 12 тысяч. Местные власти уверяют, что к 2025 году будет построено более 50 школ. До тех же пор грызть гранит науки ребятам придется в тесноте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056094-party-i-stulya-v-defitsite-uchitelya-vynuzhdeny-gotovitsya-k-urokam-v-koridorah-v-almatinskoy-oblasti/

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