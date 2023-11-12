Третий год не могут достроить школу в Атырауской области (видео)

В селе Есбол Атырауской области не могут завершить строительство школы уже третий год из-за повышения цен на стройматериалы, передает телеканал "Хабар 24".

В сюжете телеканала говорится, строительство новой школы в селе Есбол начали еще два года назад. Однако из-за роста цен на стройматериалы срок сдачи объекта откладывали несколько раз.

Местные власти заявили, что уже утвердили новую проектно-сметную документацию и выделили дополнительные средства. Подрядчики уверяют, что больше 60% работ уже завершено, сдать школу они обещают к следующему учебному году.

"Школа рассчитана на 320 учеников. Сейчас ведем строительство. Материалы доставляются своевременно, всего достаточно. Планируем сдать объект к следующему учебному году", – сообщил представитель подрядной организации Арман Кайыржанов.

Корреспонденты телеканала добавили, что новое учебное здание строят в соответствии с современными стандартами. Его оборудуют учебными кабинетами, мастерскими, лабораториями, столовой и спортзалом. Также во дворе построят волейбольные, баскетбольные площадки и разобьют оранжерею. После того, как школьники переедут в новое здание, старое – переоборудуют под детский сад.

"105 сельских детей стоят в очереди. По завершении строительства школы в старое здание переедет детский сад, где сейчас воспитываются 25 малышей. После расширения всех нуждающихся детей удастся обеспечить дошкольным образованием", – рассказал аким Есболского сельского округа Асхат Тлеккабылов.

Отмечается, что в 11 школах области детей обучают в три смены. Для решения проблемы до 2025 года власти обещают построить больше 20 образовательных учреждений.

Напомним, еще в августе стало известно, что в ряде регионов не успевали завершить ремонт в школах в предусмотренные сроки. Однако местные власти заверили, что в случае чего ученики начнут учебу в других.

До этого премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября. Смаилов потребовал от министра просвещения ускорить работы, чтобы учебный год стартовал для всех учеников без исключения.

В этом году по Казахстану планируют сдать 52 новые школы. Еще в 180 делают капитальный ремонт.

А на прошлой неделе аким Алматы Ерболат Досаев в ходе посещения школы № 127 в Ауэзовском районе заявил, что ремонт проведен неудовлетворительно и поручил оперативно устранить все замечания.