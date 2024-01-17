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Родители потребовали вернуть учеников в старое здание школы, признанное аварийным в Астане

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Родители у школы
Родители у школы. Фото: телеканал "Астана"

В Астане родители учеников одной из школ потребовали вернуть их детей в старое здание, признанное аварийным. Вместо сноса в нем хотят разместить другое учебное заведение, передает телеканал "Астана".

Еще два года назад учеников школы №19 перевели учиться в другое здание. Как рассказали журналистам родители школьников, тогда здание было признано аварийным, поэтому в целях безопасности детей их перевели в новую, но неудобную по расположению школу.

Здание обещали исследовать и принять решение - снести его или реконструировать. С тех пор прошло два года, но результата нет, уверяют мамы и папы. А дети, по их словам, добираются до новой школы с большим трудом.

"После того, как мы подняли этот вопрос, возмутились только тогда управление образования, акимат уже пошли нам на встречу в том, что сохранили статус школы №19 в здании 94-ой. Мы добиваемся того, чтобы нас все-таки вернули в стены нашей родной школы. Это наша история, здесь учились и мы, и наши родители, теперь наши дети. Для нас важно вернуться на свою территорию", - рассказала астанчанка Виктория Абельдинова.

Родители также отмечают, что их устраивало расположение старого здания школы - здесь есть пешеходные переходы, тротуары, ездят несколько маршрутов автобусов. Новое же здание находится в частном секторе.

"В школе №94 толком нет остановок. Если морозы, бураны, дети идут по проезжей части, по всему частному сектору",

"Им добираться очень сложно, потому что она находится очень далеко, в одну сторону остановка есть, когда обратно домой ехать, а когда ехать в школу, остановка находится от школы очень далеко", - сетует родители учеников.

В управлении образования прокомментировали ситуацию. В ведомстве сообщили, что в 2022 году провели техобследование здания и тогда его действительно признали аварийном - строению уже 60 лет. Однако сносить его не собираются.

"По школе №19 в настоящее время идет сбор исходных данных. В текущем году данная работа будет продолжена. Теперь касательно самой школы №19: после того, как будет осуществлена реконструкция - это в течение 2-3 лет - там будет школа для подготовки кадровых офицеров", - заявил заместитель руководителя управления образования Астаны Нариман Еламанов.

Родители возмущены таким решением чиновников и требуют, чтобы их детей вернули в стены родного учебного заведения. Они хотят сохранить не только нумерацию школы, но и само историческое здание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055871-roditeli-potrebovali-vernut-uchenikov-v-staroe-zdanie-shkoly-priznannoe-avariynym-v-astane/

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