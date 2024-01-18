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"Это же кошмар": алматинцы недовольны темпами уборки города после снегопада (видео)

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Коммунальные работники убирают снег
Коммунальные работники убирают снег. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Накануне ночью в Алматы прошел обильный снегопад, засыпавший улицы города и вызвавший пробки в десять баллов. Горожане недовольны темпами очистки улиц от снега, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, только за одну ночь в мегаполисе выпало 19 сантиметров снега. Утром город буквально встал в пробках, из-за чего многие горожане опоздали на работу.

В акимате рассказали, что чистят улицы круглосуточно, однако алматинцы считают, что власти прикладывают недостаточно усилий.

"В 8 часов утра ужас, не чистили нигде! Вы что там? С 6 утра раньше чистили, расслабились совсем", "С утра вообще не убраны были (улицы - прим. ред.)! Три часа добираться, это же кошмар", - выражают горожане свое недовольство в соцсетях.

Усложнили ситуацию еще и ДТП разных масштабов.

"За минувшие сутки в Алматы зарегистрировано 8 ДТП, с утра - 3 ДТП. Полиция Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД", - сообщили в полиции.

В акимате сообщили, что работы по очистке выпавшего снега вели всю ночь и продолжили утром. И почистили не только проезжие части улиц, но и тротуары.

"К работам были привлечены в ночную смену 421 единица спецтехники, в дневную смену - после пересменки в 08:00 - 425 специализированной техники, в том числе 168 единиц спецтехники были привлечены к работам по расчистке тротуаров. Данная работа была начата в 5 часов утра", - рассказал замглавы управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Дулат Ашкенов.

Но алматинцев, похоже, слова властей только раззадорили.

"Так они дорогу от акимата до дома акима убрали! Фото- и видеоотчет сделали, и все", "Орбита утопла в снегу. Ни на дорогах, ни во дворах вообще не убирали", - пишут горожане в соцсетях.

Вчера днем ситуация на дорогах Алматы стабилизировалась. В ближайшие дни подобных коллапсов, похоже, можно не опасаться - синоптики обещают, что осадков в южной столице пока не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056091-eto-zhe-koshmar-almatintsy-nedovolny-tempami-uborki-goroda-posle-snegopada-video/

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