Непогода в Казахстане: семь дорог закрыли из-за метели

"КазАвтоЖол" предупредил автомобилистов о том, что введено ограничение движения на семи участках дорог республиканского значения на западе страны, передает NUR.KZ.

Из-за метели и плохой видимости в ЗКО закрыты автодороги:

Уральск – Таскала – граница РФ, 4-104 км., Уральск – граница РФ – 100 км.

Самара – Шымкент, 195-251 км, граница РФ – Уральск – 56 км.

Самара – Шымкент, 261-393 км, п. Подстепное – п. Жымпиты – 132 км.

Атырау – Уральск, 189-492 км, граница Атырауская области – г. Уральск – 303 км.

Уральск – Теплое, 5-33 км, г. Уральск – граница РФ – 28 км.

Подстепное – Федоровка – граница РФ, п. Подстепное – с. Федоровка – 36 км.

Мостовой переход через реку Урал, 0-14 км, п. Подстепное – Птицефабрика – 14 км.

По информации "КазАвтоЖол", на автодорогах республиканского значения задействовано 765 единиц техники и 1452 человек.

Отметим, что с 18 по 20 января в Казахстане синоптики прогнозируют постепенное ослабление морозов. При этом в некоторых частях страны все еще будет идти снег.