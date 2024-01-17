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Непогода в Казахстане: семь дорог закрыли из-за метели

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Грузовик на замерзшей трассе
Фура. Иллюстративное фото: Feifei Cui-Paoluzzo/Getty Images

"КазАвтоЖол" предупредил автомобилистов о том, что введено ограничение движения на семи участках дорог республиканского значения на западе страны, передает NUR.KZ.

Из-за метели и плохой видимости в ЗКО закрыты автодороги:

  • Уральск – Таскала – граница РФ, 4-104 км., Уральск – граница РФ – 100 км.
  • Самара – Шымкент, 195-251 км, граница РФ – Уральск – 56 км.
  • Самара – Шымкент, 261-393 км, п. Подстепное – п. Жымпиты – 132 км.
  • Атырау – Уральск, 189-492 км, граница Атырауская области – г. Уральск – 303 км.
  • Уральск – Теплое, 5-33 км, г. Уральск – граница РФ – 28 км.
  • Подстепное – Федоровка – граница РФ, п. Подстепное – с. Федоровка – 36 км.
  • Мостовой переход через реку Урал, 0-14 км, п. Подстепное – Птицефабрика – 14 км.

По информации "КазАвтоЖол", на автодорогах республиканского значения задействовано 765 единиц техники и 1452 человек.

Отметим, что с 18 по 20 января в Казахстане синоптики прогнозируют постепенное ослабление морозов. При этом в некоторых частях страны все еще будет идти снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056079-nepogoda-v-kazahstane-sem-dorog-zakryli-iz-za-meteli/

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