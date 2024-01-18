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Мороз до 25 градусов прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана

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Девушка в заснеженной беседке
Девушка в заснеженной беседке. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 18 января - осадков в мегаполисах не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до -1 градуса, а ночью опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

В Астане, по прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно. Днем температура воздуха составит до -13 градусов, ночью снизится до -25 градусов. Скорость ветра – 3,8 м/с.

В Шымкенте также обещают ясную погоду без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056095-moroz-do-25-gradusov-prognoziruyut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Кристина Кривцанова

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Мороз до 25 градусов прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана
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