Метели и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

Синопитки предупредили об ухудшении погодных условий - в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

18 января ночью на западе, севере, днем на востоке, севере Костанайской области ожидается метель. На юге области - туман. Ветер южный, юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на западе Северо-Казахстанской области прогнозируется низовая метель. Ветер южный на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на западе, севере, востоке Мангистауской области возможен гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман.

В четверг на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер юго-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с.

18 января ночью на севере, юге Атырауской области будет гололед. На большей части области туман.

Завтра на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской области тоже ожидается туман.

Кроме того с 21:00 17 января до 21:00 18 января по Семею в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени.

Аналогичная ситуация - в Риддере и Усть-Каменогорске.

Помимо этого в период 17-18 января 2024 года в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.