"Близко к сердцу принимают": коммунальные рабочие признались, что их обижает критика алматинцев

Каждое утро они надевают оранжевые жилеты и с лопатами в руках выходят на уборку города. Корреспондент NUR.KZ узнал об условиях труда коммунальщиков и их отношению к критике со стороны алматинцев.

Одну из бригад дорожных работников корреспондент NUR.KZ застал во время уборки снега на пересечении улиц Сатпаева и Байзакова. Первое, что бросается в глаза: большая часть работников - женщины.

По словам начальника участка, такая картина наблюдается по всему мегаполису. Мужчины, как правило, трудятся за рулем снегоуборочной техники, а женщины - они составляют 60% коллектива - работают с лопатами в руках.

Хамражан Садыков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Они у нас сильные, работы не боятся. И в мороз, и в снег. Вообще текучка большая. К сожалению, такая проблема есть. У нас все официально с документами, а у многих есть проблемы с документами, из-за этого не все могут устроиться.

Уходят в основном в связи с переездом, выходят на пенсию, в декрет или просто другую работу находят", - рассказал начальник участка Бостандыкского района "Алматы Тазалык" Хамражан Садыков.

Уборка снега. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Трудятся рабочие по 7 часов в день. Выходной через каждые четыре дня. Всего на этом участке Бостандыкского района работает 260 коммунальных работников, из них 140 трудятся "руками". Все дорожные работники этого участка живут в селах около мегаполиса.

"Люди, которые здесь работают, все из области приезжают. Потому что те, кто в городе живет, они здесь не работают. У нас четыре автобуса. Два автобуса идут из Шамалгана, два - из Междуреченска, это примерно 40 км от Алматы. Каждое утро забирают наших рабочих, а вечером привозят домой", - рассказывает Хамражан Садыков.

Уборка снега. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Большинству дорожных работников за 50 лет, молодежи практически нет. Валентине, например, исполнилось 59. Уборкой Алматы женщина занимается 16 лет.

"Мы привыкли к этой работе. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Мы и в сильную жару летом подметаем, мусор убираем. И зимой в морозы снег чистим, целый день на улице. Многим кажется, что физически это тяжело, но мы привыкли уже.

Но когда новенькие приходят, им тяжело с непривычки, конечно. Среди нас много тех, кто через пару лет на пенсию выйдет, как и я. Мы мало где можем устроиться на другую работу", - рассказывает Валентина.

Уборка снега. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В среднем рабочие городского хозяйства зарабатывают от 140 до 170 тысяч тенге. Сумма зависит от количества отработанных дней и разряда. У водителей снегоуборочной техники зарплата выше: в среднем - 250-300 тысяч тенге. Но специалистов здесь мало, есть дефицит.

Танатар Жембаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Я много лет проработал строителем. Там мне было сложнее. Бетон мешать, кирпичи, стройматериалы тяжелые. Мне пришлось уйти, хотя зарплата была около 300 тысяч тенге. Сейчас получаю 150 тысяч, но физически полегче. Хотя есть и трудности зимой. Снег закидывать тяжело, к концу дня особенно. Люблю весну, жду, когда она настанет", - говорит коммунальный работник Танатар Жембаев.

Райхан Байдавлетова каждое утро встает, когда на часах около четырех утра. В 05:30 она уже едет на автобусе в Алматы, чтобы к восьми утра убирать город от снега.

Райхан Байдавлетова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"К концу дня, конечно, болят и спина, и руки, и ноги. Все-таки мы физически работаем целый день, это сказывается. Но мы жаловаться не привыкли. Тяжелее всего работать зимой из-за холода и снега.

Руки устают от того, что лопатой приходится много работать. Дети каждую зиму мне говорят, что тяжело в моем возрасте на такой работе. Но я не хочу уходить. Здесь хорошее начальство и отличный коллектив. Мы все давно работаем и дружим семьями", - говорит Райхан Байдавлетова.

Уборка снега. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На протяжении 13 лет Райхан убирает город от снега, собирает мусор и опавшие листья, подметает тротуары и чистит арыки. Говорит, сейчас трудиться стало легче, появилось больше механизированной техники. Но все же это непростой труд для женщины.

"Бывает тяжело, когда не хватает рабочих рук. Но город все равно должен оставаться чистым. На самом деле, мы не безразличны к своему труду, мы очень стараемся хорошо сделать свою работу. Хорошо почистить участок, собрать весь мусор.

Конечно, обидно видеть комментарии, где нас ругают, пишут, что мы медленно убираем или не успели к утру почистить какую-то улицу. Некоторые из нас близко к сердцу такое принимают и расстраиваются", - с грустью говорит Райхан.

Уборка снега. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Уборка снега. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но намного обиднее, когда на убранном участке люди тут же бросают мусор и окурки. А если коммунальщики указывают на урну, стоящую в паре метров от человека, многие реагируют с агрессией, рассказывают работницы "Алматы Тазалык".

Но есть и те немногие, кто благодарит коммунальщиков за их непростой труд. Такие теплые слова и согревают в сильный снегопад, говорят коммунальщики.