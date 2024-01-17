Жителей Алматы и области призвали не ходить горы

Из-за возможного схода лавин алматинцам и жителям Алматинской области спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Временные ограничения, по информации ДЧС Алматинской области, связаны со штормовым предупреждением о лавинной опасности .

"В период 17-18 января, в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, возможен сход снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", – говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Спасатели отмечают, что лавина – это быстрое, внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и природной среде. Лавины очень часто угрожают населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи, другим объектам и сооружениям, расположенным в зоне риска. В лавиноопасный период:

не игнорируйте информацию о предупреждениях компетентных органов;

постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах;

не останавливайтесь на отдых на лавиноопасных участках;

соблюдайте максимальную осторожность при движении по лавиноопасным участкам.

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