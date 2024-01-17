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Жителей Алматы и области призвали не ходить горы

Опубликовано:

Горы Алматы
Горы Алматы. Архивное фото: пресс-служба РОСО МЧС РК

Из-за возможного схода лавин алматинцам и жителям Алматинской области спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Временные ограничения, по информации ДЧС Алматинской области, связаны со штормовым предупреждением о лавинной опасности .

"В период 17-18 января, в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, возможен сход снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", – говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Спасатели отмечают, что лавина – это быстрое, внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и природной среде. Лавины очень часто угрожают населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи, другим объектам и сооружениям, расположенным в зоне риска. В лавиноопасный период:

  • не игнорируйте информацию о предупреждениях компетентных органов;
  • постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах;
  • не останавливайтесь на отдых на лавиноопасных участках;
  • соблюдайте максимальную осторожность при движении по лавиноопасным участкам.

Сегодня мы писали о том, что в Алматы обещают снегопад. Температура днем составит до -3 градусов, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

Мы также писали о том, что по данным местного акимата, в Алматы сегодня выпало 19 см снега. В его уборке задействованы свыше тысячи дорожных рабочих и 425 единиц техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056020-zhiteley-almaty-i-oblasti-prizvali-ne-hodit-gory/

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