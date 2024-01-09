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"Ждут, когда растает": застрявшие под Астаной дальнобойщики возмутились обслуживанием дорог

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Дальнобойщики стоят на трассе
Дальнобойщики. Кадр из видео: КТК

Из-за непогоды под Астаной скопилась колонна машин - автомобили попросту не выпускали на трассы. Дальнобойщики рассказали, как спасаются в таких ситуациях, передает сайт телеканала КТК.

Накануне буран накрыл казахстанскую столицу, улицы завалило снегом, а на выездах из города ситуация была еще хуже.

Под сильным ветром в открытой степи водителям приходится ждать, когда непогода отступит, и дороги откроют вновь - трассы были закрыты по нескольким направлениям.

Пробка из автомобилей растянулась больше чем на километр. Основную ее часть составляют дальнобойщики. Водители высказали свое недовольство ситуацией на дороге.

"Вообще никаких условий, вот закрыли – куда деваться? Мы стоим. Платные, а за что платим, непонятно", - заявил дальнобойщик Александр Ефименко.

Опытные водители утверждают, что дело вовсе не в погоде, а в том, как с ней справляться.

"Если убирать, то все будет отлично. Я вот езжу Европа – Россия – Беларусь. Там везде только снег начинается – убирают. А у нас ждут, когда он растает", - возмутился водитель грузовика Анатолий Лобов.

Некоторые дальнобойщики заявили, что получили уведомление о закрытии дорог, когда уже проехали блокпост. А жители близлежащих сел утверждают, что вообще не получали никаких уведомлений.

Тем временем коммунальные службы сообщают, что только за первые дни нового года выпала месячная норма осадков.

А в "Казгидромет" добавили, что в ближайшие дни погода будет суровой - помимо порывистого ветра ожидается мороз. Осадки отступят, но 10 января вновь ожидается снег.

Источник: КТК.

Напомним, что на Астану обрушился снегопад - в ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, ситуация в столице не сильно изменится - ожидаются осадки и морозы.

Сегодня, например, специалисты метеослужбы обещают мороз: до -14 градусов днем, а ночью похолодает до -24 градусов.

Накануне из-за ухудшения погодных условий столичные полицейские обратились к водителям - их предупредили о закрытии трасс.

Также накануне в КТЖ сообщили о том, что граждан, застрявших на трассах в Акмолинской области из-за непогоды, собираются вывезти на пассажирских поездах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054500-zhdut-kogda-rastaet-zastryavshie-pod-astanoy-dalnoboyschiki-vozmutilis-obsluzhivaniem-dorog/

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